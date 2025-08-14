Handläggare inom informationssäkerhet
2025-08-14
Vill du göra samhällsnytta och bidra till en säkrare vård och omsorg genom att utveckla den statliga tillsynen och tillståndsprövningen?
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker handläggare med intresse för informationssäkerhet och digitaliseringsfrågor.
Om jobbet
Vi söker nu förstärkning inom vårt digitaliseringsarbete på IVO. Som handläggare inom informationssäkerhet ansvarar du bland annat för att administrera och handlägga uppgifter inom myndighetens informationssäkerhetsteam och genom detta utveckla myndighetens arbete kring informationssäkerhet.
I det dagliga arbetet innebär det exempelvis praktiskt informationssäkerhetsarbete såsom att delta i risk och sårbarhetsanalyser, informationsklassningar och även förbereda, hålla samt skriva protokoll vid möten. I tjänsten ingår även andra arbetsuppgifter som hör till informationssäkerhetens område exempelvis att svara på löpande frågor samt hjälpa till med att förbättra säkerhetskulturen genom utbildning, rådgivning och stöd. Mycket av arbetet sker i nära samarbete med andra funktioner inom myndigheten så som exempelvis informationssäkerhetssamordnare, jurister, arkivarier, IT-specialister, säkerhetssamordnare och dataskyddsombud.
Idag är informationssäkerhetssamordningen organisatoriskt placerad på rättsenheten, men tjänsten kommer - om erforderliga beslut fattas - föras över till avdelningen för verksamhetsstöd i december 2025.
Vi söker dig som har
• eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• aktuell erfarenhet från offentlig förvaltning
• erfarenhet av administrativt arbete
• god och aktuell IT- och datorvana, specifikt Officepaketet
• goda kunskaper i svenska, muntligt och skriftligt.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen ska du vara strukturerad, noggrann samt en god kommunikatör som på ett pedagogiskt och övertygande sätt kan nå ut, skapa förståelse för och få genomslag för informationssäkerhetsfrågorna. Du är handlingskraftig, strukturerad, nyfiken, lösningsfokuserad och ska kunna samarbeta med många olika kompetenser inom hela organisationen för att nå resultat och verka för att effektivt komma till avslut med hög kvalité i dina arbetsuppgifter.
Vi ser det som meriterande om du också har
• erfarenhet av arbete med informationssäkerhetsfrågor; exempelvis arbete kring incidenthantering, informationsklassning samt risk- och konsekvensanalyser.
• erfarenhet från arbete som kräver högt säkerhetsmedvetande.
• erfarenhet och/eller god kännedom om dataskydd/GDPR
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning med placering i Stockholm.
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV samt ett personligt brev. Av din ansökan ska framgå på vilket sätt du motsvarar kravprofilen. Ansök senast den 25 augusti 2025.
Frågor om tjänsten tas med Peter Jonsson under vecka 33. Helene Klackenberg-Ingrao svarar på frågor från vecka 34.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss säljsamtal för ytterligare rekryterings- eller annonseringshjälp.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. IVO drivs av visionen om att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Kontakt
Enhetschef
Peter Jonsson peter.jonsson@ivo.se 010-788 5583 Jobbnummer
9458046