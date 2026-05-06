Handläggare för etikprövning
Vill du ha ett meningsfullt jobb som gör skillnad för människors integritet och forskningsetik?
Etikprövningsmyndigheten söker en handläggare till kontoret i Lund. Här får du en möjlighet att bidra till en trygg och etisk forskning som berör människor i hela Sverige. Vi söker dig som trivs med ordning och reda, gillar administration och vill vara en del av ett litet men engagerat team där alla hjälps åt. Vi erbjuder ett varierande jobb där du har kontakt med både forskare och kollegor runt om i landet - och där din noggrannhet och servicekänsla verkligen gör skillnad.
Etikprövningsmyndigheten är en liten myndighet med stort ansvar. Vi finns på sex orter i landet och ser till att all forskning som involverar människor sker med hänsyn till individens integritet och värde. På kontoret i Lund blir du en del av ett team på tre personer, där arbetsglädje och samarbete är viktiga ingredienser i vardagen. Vår chef utgår från Uppsala men vi jobbar tätt ihop över ortsgränserna med hjälp av digitala verktyg och regelbundna träffar, både fysiskt och digitalt.
Vi gillar korta beslutsvägar, öppet klimat och att alla bidrar till hur vi utvecklar rutiner, arbetssätt och arbetsmiljö. Här är ditt engagemang viktigt.
Om jobbet
Som handläggare har och tar du ett helhetsansvar för etikansökningar som kommer in myndigheten. Ditt ansvar är bland annat att se till att ansökan är komplett inför beslut, att stötta de som fattar beslut med vad t.ex. praxis säger, och att skriva beslut. Det är dock inte du som är inte föredragande och eller fattar inte beslut.
Andra delar av jobbet kan till exempel vara:
Ge stöd och råd per telefon eller mejl till forskare som har frågor om etikprövning eller deras etikansökan.
Handlägga begäran om utlämnande av allmänna handlingar och göra sekretessprövningar.
Sköta administration kring beslutssammanträden, skriva protokoll och ta fram utkast till beslut.
Handlägga ansökningar om ändringar i redan godkända ärenden.
Delta i det gemensamma praktiska kontorsarbetet och andra utvecklingsuppgifter.
Arbetet sker både självständigt och i nära samarbete med kollegor, både i Lund och på våra andra orter. Vi erbjuder möjlighet att arbeta delvis på distans. Tjänsteresor förekommer vid behov av arbete på andra orter eller vid myndighetsgemensamma möten.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och ansvarstagande - och som tycker om att ge service och stöd i vardagen. För att trivas i rollen behöver du också gilla att arbeta självständigt och kunna prioritera bland arbetsuppgifter.
Vi vill att du har:
Relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Flerårig erfarenhet av handläggning inom offentlig sektor.
Tidigare erfarenhet av att handlägga etikansökningar.
Mycket god datorvana och erfarenhet av olika system.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Erfarenhet av diarieföring, arkivering och sekretessprövning av handlingar.
Möjlighet att påbörja anställningen snarast.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som:
Har stor förmåga att självständigt planera och prioritera ditt arbete.
Har stor förmåga att anpassa arbetet efter det som behövs för stunden.
Har stor ansvarskänsla för både ditt eget arbete och gemensamma uppgifter.
Har en positiv inställning till din arbetsplats och dina arbetskamrater.
Har en samarbetsvilja och lätt för att kommunicera med andra.
Har en prestigelös inställning till alla typer av arbetsuppgifter, inklusive praktiska uppgifter på kontoret.
Vi erbjuder dig:
Ett meningsfullt jobb med samhällsnytta.
Korta beslutsvägar och möjlighet att påverka.
Ett öppet och hjälpsamt arbetsklimat.
Flexibel arbetsplats med möjlighet till visst distansarbete.
Sök senast 20 maj 2026!
Skicka din ansökan till: registrator@etikprovning.se
Ange ditt namn och dnr 2026-03346-03 i ämnesraden.
Etikprövningsmyndigheten värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionsvariationer och livserfarenhet.
Frågor?
Kontakta gärna handläggarchef eller facklig representant. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: registrator@etikprovning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ditt namn & dnr 2026-03346-03". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Etikprövningsmyndigheten
(org.nr 202100-6925)
222 21 LUND Kontakt
Handläggarchef Uppsala, Lund, Göteborg
Sofi Pahlin sofi.pahlin@etikprovning.se 010-475 08 07 Jobbnummer
9894929