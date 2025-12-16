Handläggare Elsäkerhet
Handläggare Elsäkerhet till Stödavdelningen vid Luftstridsskolan
Vill du vara med och stärka Sveriges försvarsförmåga? Har du ett intresse för elsäkerhet, analys och utveckling - och vill arbeta i en organisation där både professionalism och nytänkande behövs? Då kan du vara den vi söker.
Luftstridsskolan (LSS) är ett förband i utveckling, där innovation och moderna arbetssätt är en naturlig del av vardagen. Som handläggare elsäkerhet blir du en nyckelspelare i att skapa förutsättningar för en trygg och säker verksamhet. Här får du möjlighet att kombinera beprövade metoder med nya perspektiv för att stärka förbandets elsäkerhetsarbete. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande arbete där du bidrar till Sveriges säkerhet, samtidigt som du erbjuds stora möjligheter att utvecklas och påverka arbetssätt och rutiner.
Kort om LSS Stödavdelning:
LSS stödavdelning stödjer hela förbandet med specialistkompetens inom verksamhetssäkerhet, arbetsmiljö, logistik, infra, miljö och IT. I takt med att LSS utvecklas mot att bli ett krigsförband ökar också kraven på moderna lösningar, robusta system och smarta arbetssätt - något som gör vår avdelning central för förbandets framtida utveckling.
Om befattningen
Som handläggare elsäkerhet får du en central och rådgivande roll och ska säkerställa att förbandet och dess enheter uppfyller lagstiftningens krav på ett systematiskt elsäkerhetsarbete. Du samordnar och följer upp det systematiska elsäkerhetsarbetet, hanterar ärenden från förbandets samtliga verksamhetsplatser och arbetar aktivt med att identifiera förbättringsområden.
På sikt kommer du även arbeta med handläggning och ansvar för det systematiska brandskyddsarbetet vid förbandet. Ansvar för brandskyddsarbete kommer ges först när du kommit in i arbetet med det systematiska elsäkerhetsarbetet samt att du genomgått rätt utbildningar kopplat till brandskyddsarbete. Dessa utbildningar kommer att genomföras på arbetstid.
I rollen förväntas du bidra både med struktur och nytänkande - att kunna föreslå moderna lösningar, utveckla befintliga rutiner och omsätta analys till praktiskt förbättringsarbete. Du håller Förbandsledningen uppdaterad om läget inom elssäkerhetsarbetet och på sikt även brandskyddsarbetet och bidrar till att sprida tydlig, aktuell och användbar information till förbandets samtliga enheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Stödja chefer inom förbandet med att bedriva, analysera, implementera och vidmakthålla ett systematiskt elsäkerhets- och brandskyddsarbete i verksamheten
• Genomföra utbildningar för chefer och övrig personal
• Säkerställa att rutiner för kontroll finns och att rutinerna följs av verksamheten samt stödja med att ta fram den dokumentation som krävs
• Genomföra internrevisioner och medverka vid övningsverksamhet
• Följa upp avvikelser inom området samt ge förslag på åtgärder.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Några års aktuell erfarenhet av administrativt arbete eller annat som arbetgivaren bedömer likvärdigt
• Aktuell datavana och erfarenhet av MS office
• God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
• B-körkortDina personliga egenskaper
För att lyckas i befattningen behöver du vara drivande, strukturerad, noggrann, prestigelös och duktig på att uttrycka dig i tal och skrift. Arbetet ställer krav på att du kan arbeta självständigt men även tillsammans med andra. I din roll krävs ledarskap dels för att leda det interna arbetet inom systematisk elsäkerhets- och brandskyddsarbete men även då du företräder Luftstridsskolan externt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande:
• Aktuell erfarenhet av arbete med systematiskt elsäkerhetsarbete
• Aktuell erfarenhet av arbete med systematiskt brandskyddsarbete
• Eftergymnasial utbildning, gärna inom el, elkraft eller annat område som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten
• Erfarenhet av att utbilda andra
• Kunskap inom arbetsmiljöområdet och dess lagar, förordningar, föreskrifter och krav gällande arbetsmiljö och elsäkerhetslagstiftningÖvrig information
• Befattning: Civil
• Anställningsform: Tillsvidareanställning. Försvarsmakten tillämpar 6 månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten
• Arbetsort: Uppsala
• Beräknat startdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
• Tjänsteresor med övernattning förekommer
För upplysningar om befattningen kontakta:
Kn Elin Jans, C Stödavdelningen, 076-649 20 20
För Information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR-generalist Olivia Liw, 076-808 75 40
Fackliga företrädare:
OFR/O Ärna Tim Björklund, 070-690 10 08
OFR/S Helena Lemnell via vx 018-19 60 00
SEKO Monika Danielsson via vx 018-19 60 00
SACO nås via vx 018-19 60 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-01-12.
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för rubricerad befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.
Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
