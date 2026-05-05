Handläggare
Myndigheten för tillgängliga medier / Bibliotekariejobb / Malmö Visa alla bibliotekariejobb i Malmö
2026-05-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Myndigheten för tillgängliga medier i Malmö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du bidra till allas rätt att läsa på sina villkor? Nu har du chansen att bidra till vårt viktiga demokratiska uppdrag! Vi söker en handläggare med specialistkompetens som vill vara med och utveckla framtidens tillgängliga läsning.
Myndigheten för tillgängliga mediers (MTM) vision är ett samhälle där all läsning är tillgänglig. Vi ska arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar.
Om jobbet
Vi söker en handläggare med specialistkompetens till teamet för handläggning av ansökningar om tillträde till Legimus.
I rollen kommer du att arbeta med att bedöma ansökningar och fatta beslut om tillträde till Legimus utifrån användarnas behov, gällande riktlinjer och tillgänglig information. I din roll kommer du att ha fokus på mer komplexa bedömningar där analys och avvägningar krävs.
Du ingår i ett team med gemensamt ansvar för en effektiv handläggning med krav på kvalitet och likvärdighet. Rollen innebär att vara teamets specialist på lässituationer och hur funktionsnedsättningar kan påverka läsningen.Publiceringsdatum2026-05-05Arbetsuppgifter
Bidra med fördjupad kompetens om funktionsnedsättningar och deras påverkan på läsning, med särskilt fokus på kognitiva läshinder
Handlägga ansökningar och kompletteringar i det löpande inflödet
Ansvara för bedömning i mer komplexa eller svårbedömda ärenden
Bidra med specialistkompetens i framtagandet av internt och externt stödmaterial
Stödja kollegor i frågor som rör tolkning och bedömning i relation till målgrupperna
Vid behov bidra med specialistkompetens i andra delar av myndigheten
Om dig
Vi söker dig som har:
Högskoleutbildning inom logopedi, specialpedagogik, biblioteks- och informationsvetenskap eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig
Väl dokumenterad och nutida erfarenhet av arbete med tillgängliga medier, alternativt väl dokumenterad erfarenhet av arbete med personer med läsnedsättning
Mycket god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Väl dokumenterad och nutida erfarenhet av arbete med ärendehandläggning
Väl dokumenterad och nutida erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
Väl dokumenterad och nutida erfarenhet av att stödja kollegor i bedömningar
God vana av att självständigt driva och koordinera arbetsuppgifter
Erfarenhet av arbete med att hantera inkommande frågor i mejl och telefon
Erfarenhet av arbete med medborgarservice och bemötandefrågorDina personliga egenskaper
Rollen ställer krav på att du är noggrann, strukturerad, pedagogisk och har god analytisk förmåga. Du kan göra välgrundade bedömningar även när underlaget är komplext. Du trivs i ett gemensamt uppdrag där ni tillsammans ansvarar för kvalitet och likvärdighet, och du bidrar aktivt till ett gott samarbete i teamet.
Om arbetsplatsen
MTM vill kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Vi strävar efter en god arbetsmiljö och tycker att det är viktigt att varje medarbetare har möjlighet att kombinera arbete och fritid. Vi erbjuder till exempel förmånliga semesteravtal, friskvård på arbetstid och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också möjlighet att arbeta hemifrån och stor frihet att påverka din egen arbetstid.
På MTM arbetar vi efter den statliga värdegrunden. Det innebär att du som arbetstagare vid MTM och i staten arbetar på medborgarnas uppdrag, ett viktigt och ansvarsfullt åtagande. Som anställd på MTM känner du till och följer de lagar och regler som gäller i verksamheten, agerar sakligt och opartiskt, respekterar öppenhet och yttrandefrihet, behandlar alla lika och med respekt samt förenar service med effektivitet. Som medarbetare på MTM förväntas att du är öppen för nya idéer och välkomnar samverkan med andra.
Om anställningen
Anställningen är på heltid och tillsvidare. Den inleds med 6 månaders provanställning. Tillträde snarast enligt överenskommelse. MTM tillämpar individuell lönesättning. Vårt kontor finns i Malmö och det finns möjlighet till visst distansarbete.Kontakt
Rekryterande chef: Emma Kindblom, mailto:emma.kindblom@mtm.se
Fackliga representanter: Martin Strandberg, SACO, mailto:martin.strandberg@mtm.se
Meri Stakovska, ST, mailto:meri.stakovska@mtm.seSå ansöker du
Du är välkommen att registrera din ansökan senast 22 maj. Ange diarienummer MTM-P 2026/47 i din ansökan.
Besök gärna https://www.mtm.se
för mer information om myndighetens verksamhet.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Myndigheten För Tillgängliga Medier
(org.nr 202100-3591)
211 19 MALMÖ Arbetsplats
Myndigheten för tillgängliga medier Jobbnummer
9893445