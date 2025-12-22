Handläggare
2025-12-22
Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som medarbetare hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete för hållbar utveckling i Sverige, inom EU och globalt. Vi är 250 medarbetare och vårt kontor ligger i centrala Sundbyberg.
Enheten Samordning och beslut ansvarar för att prognosticera, planera, följa upp, samordna utredningar och fatta beslut i de ansökningsärenden om bekämpningsmedel och allmänkemikalier som handläggs på avdelningen samt bistår med administrativt stöd i ärendehandläggningen. Dessutom handlägger enheten egna ärenden. Vi arbetar också med produktionsstyrning och ständiga förbättringar för ärendehanteringen.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bl a följande:
• Arbeta med att administrera inkommande ansökningsärenden vid t ex uppstart och avslut samt att fastställa ansökningsavgiften för ansökningsärenden.
• Handlägga ärenden av administrativ karaktär.
• Hantera export- och importanmälningar enligt PIC-förordningen
• Kommunicera skriftligt och muntligt på både svenska och engelska med sökande företag, andra myndigheter, andra EU-medlemsländer och EU-myndigheter gällande ansökningsärenden.
• Dokumentera arbetssätt och upprätta och justera mallar och rutiner.
• Delta i arbete med att prognosticera, planera och följa upp avdelningens ärendehandläggning.
• Delta vid acceptanstestning av IT-stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en högskoleutbildning som vi finner relevant för tjänsten.
• Har minst 1 års erfarenhet av arbete med ärendehandläggning inom offentlig förvaltning eller har annan erfarenhet vi bedömer som likvärdig.
• Du ska kunna uttrycka dig väl på svenska och engelska både i tal och skrift.
• I din kommunikation är du tydlig och förtroendeskapande och har lätt för att samarbeta med andra.
• Du är noggrann och strukturerad och kan hantera och organisera stora mängder med inkommande och utgående information.
• Du har förståelse för intressenternas perspektiv och förmåga att finna lösningar på oväntade problem.
• Du ska ha erfarenhet av att arbeta i databaser och med Officeprogrammen.
Det är meriterande om du vid förvaltning- och utveckling av IT-system deltagit vid acceptanstestning.
Vidare är det meriterande om du har förståelse för naturvetenskapliga frågeställningar.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom gott omdöme, förmåga att ta dig an nya arbetsuppgifter och att du är lösningsorienterad. I din yrkesroll trivs du med att arbeta både självständigt och i team.
ÖVRIGT
På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.
Utifrån verksamhetens behov finns möjlighet, efter överenskommelse med chef, att arbeta upp till hälften av arbetstiden på distans. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "H25-09634". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kemikalieinspektionen
(org.nr 202100-3880) Arbetsplats
Kemikalieinspektionen, Samordning och beslut Kontakt
Enhetschef
Christina Forsberg 08-51941141 Jobbnummer
9661569