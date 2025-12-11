Handläggare
Randstad AB / Administratörsjobb / Gävle Visa alla administratörsjobb i Gävle
2025-12-11
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Gävle
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Är du en strukturerad och driven person som trivs i en roll där kvalificerad administration varvas med praktisk service? Då har vi ett spännande uppdrag för dig!
För vår kunds räkning, söker vi nu en handläggare. Här får du möjligheten att arbeta i en stabil organisation med fokus på hållbarhet och samhällsnytta.
I rollen som handläggare hos vår kund kommer du arbeta i en bred och varierad roll, perfekt för dig som gillar att vara spindeln i nätet. Du kommer att arbeta både med utredande administrativa uppgifter och med praktisk service. Tjänsten är på heltid och arbetet utförs på plats i kundens lokaler i Gävle.
Känner du igen dig i beskrivningen? Välkommen med din ansökan! Du ansöker via vår hemsida: www.randstad.se.
senast 2025-12-19. Vi tillämpar löpande urval och introduktioner, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Amanda Lindström på amanda.lindstrom@randstad.se
. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. Vi erbjuder dig tryggheten från ett kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver detta får du en unik möjlighet att bygga på ditt CV, möta olika företagskulturer och skaffa dig värdefull erfarenhet från olika branscher. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss!
Ansvarsområden
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Arbeta självständigt med att utreda, granska och handlägga ärenden samt ta fram beslutsunderlag.
Hantera post- och paket, handlägga felanmälan i lokalerna samt rapportera till förvaltare.
Kontrollera inpassering och ta emot besökare med en hög servicegrad.
Analysera arbetsuppgifter, föreslå förbättringar inom ditt område och följa upp aktiviteter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i din kompetens och snabbt kan sätta dig in i nya arbetsuppgifter. För att lyckas i rollen ser vi att du uppfyller följande krav:
Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning inom relevant område.
Minst tre års arbetslivserfarenhet från liknande arbete (administration/service).
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Hourly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9640272