Handläggarchef till Varbergs tingsrätt
2025-12-15
Tingsrätten strävar efter att vara en öppen och modern arbetsplats med engagerade medarbetare. Hit kommer du lätt med olika former av transportmedel, tågstationen ligger på några minuters promenad från domstolen och centralt i Varberg.
Om Varbergs tingsrätt
Varbergs tingsrätt är en tingsrätt med knappt 40 medarbetare. Vår uppgift är att avgöra brottmål, tvistemål och ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.
På tingsrätten arbetar domare, notarier, handläggare och administrativ personal. Mål och ärenden från Kungsbackas, Varbergs och Falkenbergs kommuner avgörs hos oss.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Varbergs tingsrätt genomför nu en omorganisation och inrättar en tjänst som handläggarchef.
Som handläggarchef kommer du att ha personalansvar för handläggarna på tingsrätten, vilket bland annat innebär att du ska genomföra medarbetarsamtal, lönesamtal och säkerställa att dina medarbetare har rätt kompetens och möjlighet att utvecklas.
Du kommer att leda och fördela det dagliga arbetet och ha ett tydligt fokus på verksamheten och utvecklingen av denna. I arbetet ingår att säkerställa att domstolshandläggarna arbetar utifrån enhetliga och effektiva rutiner samt bidra till att vårt digitala arbetssätt utvecklas.
Du ska förmedla och följa upp verksamhetens mål och arbeta aktivt med att motivera dina medarbetare att nå dessa. Du ska arbeta för en arbetsmiljö där medarbetarna ges bra förutsättningar att göra ett gott arbete och känna ansvar, delaktighet och engagemang för såväl sina egna arbetsuppgifter, sina kollegor, som för tingsrätten i sin helhet.
Du kommer att vara direkt underställd lagmannen och ingå i tingsrättens ledningsgrupp.
Utöver din chefsroll kommer du även att arbeta operativt som domstolshandläggare. Detta innebär att bereda mål och ärenden till avgörande. Kvalifikationer
Vi söker dig som har slutförd gymnasieutbildning och har arbetat som handläggare vid domstol. Eftergymnasiala studier liksom erfarenheter av ledarskap kan vara meriterande men är inte ett krav.
Du som söker ska ha vilja och förmåga att bidra till och utveckla tingsrättens verksamhet samt uppfylla högt ställda krav på kvalitét, snabbhet och god service till medborgarna.
För att lyckas i rollen som handläggarchef behöver du vara tydlig i din kommunikation, ha ett gott omdöme och en hög integritet. Du behöver även ha förmågan att skapa goda relationer, både internt och externt. Du måste kunna ha ett helhetsperspektiv på frågor och arbeta mot tingsrättens gemensamma mål. Det är viktigt att du kan engagera och entusiasmera medarbetarna samt att du är serviceinriktad och lösningsfokuserad. Du är ordningsam och har struktur i din vardag.
Eftersom tempot periodvis är högt och du kommer att hantera många uppgifter parallellt behöver du kunna planera ditt arbete på kort och lång sikt. Du ska också ha en mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.
För att bli aktuell för anställning krävs vidare att du motsvarar högt ställda krav gällande säkerhetsmedvetande och lämplighet. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som styr Sveriges Domstolars verksamhet. Vi ställer krav på att du följer gällande lagar. Säkerhet är en viktig del i vår verksamhet, kontroller genomförs innan anställning erbjuds.Övrig information
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
