Handläggande inredningsarkitekt
White arkitekter AB Malmö / Arkitektjobb / Malmö Visa alla arkitektjobb i Malmö
2025-12-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos White arkitekter AB Malmö i Malmö
White Arkitekter är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell kontext för nuvarande och kommande generationer.
Vår mission är att, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatneutrala. Vi är ett medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av cirka 600 medarbetare med närvaro i Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.
Hos oss på White Arkitekter arbetar många kreativa, nytänkande och nyfikna medarbetare som vill göra skillnad. Nu behöver vi bli fler! Vi söker därför en handläggande inredningsarkitekt till vår inredningsavdelning i Malmö. Vill du arbeta på ett medarbetarägt arkitektkontor som engagerar, bidrar till en mer hållbar livsstil och sätter människan i centrum? I så fall tycker vi att du ska söka redan idag!
Vem söker vi? Vi söker en handläggande inredningsarkitekt som kan arbeta i alla skeden från start till mål med vana att driva egna uppdrag, men som också är en lagspelare. Du har ett stort intresse för att utveckla inredningskoncept samt god förmåga att projektera både lös och fast inredning. Du har en hög gestaltningsförmåga och stor kreativitet.
Du är en person som har lätt för att skapa kontakter och samarbetar väl med andra. Du är målinriktad och noggrann. Rollen förutsätter god kommunikationsförmåga, lyhördhet och tydlighet samt mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Erfarenhet av internationella projekt är meriterande.
Du arbetar aktivt med egna kundkontakter och är van att vara delaktig i anbudsarbete. Har du tidigare arbetat med kulturhistoriska miljöer och haft myndigheter som kund, ser vi det som meriterande.
Hållbar inredningsarkitektur är viktig för oss, erfarenhet av cirkulära projekt är önskvärt.
För rollen som handläggande inredningsarkitekt krävs:
Högskoleutbildning med inriktning inredningsarkitektur på masternivå (SIR)
5 års erfarenhet av inredningsprojektering inom olika marknadsområden
Kompetens i AutoCAD, Revit samt Adobe/Affinity-sviten
Mer information Vi erbjuder ett spännande arbete på ett av Skandinaviens ledande arkitektföretag. Här får du möjlighet att arbeta i en interdisciplinär miljö tillsammans med kollegor och experter inom arkitekturens olika områden. Vi driver arbetet i en närvarande organisation med högt i tak och med en unik erfarenhetsbank. White är ett medarbetarägt företag. Alla medarbetare erbjuds delägarskap i företaget.
Ansökan Välkommen med din ansökan bestående av CV, portfolio och personligt brev senast 26 januari. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka din ansökan!
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar som skickas via e-post kommer inte att behandlas.
Har du frågor om tjänsten? Vänligen maila Malin Ericson, stf kontorschef; malin.ericson@white.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare White Arkitekter AB
(org.nr 556140-1018), http://www.whitearkitekter.com Arbetsplats
White arkitekter AB Malmö Kontakt
Malin Ericson malin.ericson@white.se Jobbnummer
9653992