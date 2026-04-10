Hammerstaskolan söker speciallärare/specialpedagog
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 40 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Som speciallärare/specialpedagog är du en viktig del i att bidra till att Botkyrka kommun blir Sveriges bästa skolkommun, där alla elever ges möjlighet att lyckas i skolan och utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Du arbetar inkluderande och aktivt med skolans värdegrund och verkar för en positiv lärmiljö. Genom att samverka med lärare, elevhälsoteam, vårdnadshavare och andra samarbetspartners bidrar du till att skapa helhet och kontinuitet i elevernas skolgång.
Hammerstaskolan är en tvåparallellig F-9-skola med cirka 460 elever, inkl. en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp för elever med språkstörning. Vi är stolta över att våra elever ger höga resultat vad gäller trivsel och välmående i skolan.
Skolan är en verksamhet i utveckling, där det specialpedagogiska perspektivet är centralt för att möta dagens och framtidens utmaningar. Du förväntas hålla dig uppdaterad inom specialpedagogik genom fortbildning, kollegialt lärande och omvärldsbevakning. Som medarbetare hos oss är du även en ambassadör för skolan och kan medverka i exempelvis öppet hus och andra schemabrytande aktiviteter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Att arbeta med elever på organisations-, grupp- och individnivå.
• Att kartlägga, analysera och följa upp elevers kunskapsutveckling. Utifrån insamlat underlag skapar du, tillsammans med lärare, goda förutsättningar för lärande och delaktighet.
• Att ge handledning och stöd till kollegor i det pedagogiska och didaktiska arbetet för att utveckla inkluderande lärmiljöer och säkerställa att eleverna utvecklas så långt som möjligt både socialt och kunskapsmässigt.
• Att bidra med specialpedagogisk kompetens i skolans elevhälsoteam och i samverkan med vårdnadshavare och externa aktörer.
• Att delta i och initiera utvecklingsinsatser kopplade till skolans arbete med tillgänglighet, likvärdighet och lärande.
• Att arbeta med dokumentation, uppföljning och utvärdering av insatser.
• Att använda digitala verktyg som en naturlig del i det pedagogiska arbetet.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats som befinner sig på en utvecklingsresa. Hos oss får du en möjlighet att vara med och bygga upp elevhälsans arbete. Målet är att bli ett interprofessionellt team som på riktigt blir en naturlig och integrerad del av elevernas skolvardag och pedagogernas arbete.
Elevhälsoteamet består idag av speciallärare och specialpedagoger, en kombinerad kurator/SYV och skolsköterska. Utöver det har vi våra viktiga socialpedagoger som är nyckelpersoner i vårt trygghetsarbete. Tillsammans arbetar vi för att stärka både elevernas kunskapsutveckling och deras välmående.
Vi vill arbeta strukturerat, systematiserat och kvalitativt - där elevhälsans kompetenser används fullt ut. Du får möjlighet att bidra med din kompetens och vara delaktig i att forma hur arbetet organiseras framåt så att vi bedrivet ett elevhälsoarbete i framkant.
I Botkyrka möts du av mångfald, engagemang och en stark tro på att alla elever kan lyckas. Här finns nyfikna elever som vill lära sig och kollegor som brinner för sin undervisningen. Tillsammans gör vi skillnad!
Du som söker till oss
Vi söker dig som är utbildad speciallärare eller specialpedagog, med erfarenhet av grundskolans arbete sedan tidigare. Du har god kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, tillgängliga lärmiljöer och specialpedagogisk didaktik, både i helklass och i mer riktade insatser.
Du ska ha lätt för att samarbeta med andra, vara adaptiv till de behov som uppstår och eventuella omprioriteringar som behöver göras till följd av det. Vi söker en lagspelare med tålamod och engagemang för sitt uppdrag och alla elevers rätt till utbildning. Det relationella förhållningssättet är en självklar del av ditt sätt arbeta.
Uppdraget ställer krav på en god kommunikativ förmåga så väl i tal som i skrift, för olika uppdrag, ändamål och mottagare. Har du dessutom arbetat i Prorenata är det ett plus.
Som person är du nyfiken och intresserad av att hålla dig uppdaterad inom det specialpedagogiska forskningsfältet. Du är relationsskapande och samarbetsorienterad för att se till individens och verksamhetens behov. Du behöver även vara strukturerad för att kunna bedriva och upprätthålla ett arbete av hög kvalitet.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Löneform: Enligt överenskommelse
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroller
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: Vårt arbetsgivarerbjudande
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
