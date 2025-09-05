Håltagare sökes i Göteborg
2025-09-05
Vi på Gr8 Partner Group söker erfaren håltagare för nya utmaningar i Göteborg. Vi söker dig med stark arbetsmoral, pålitlighet och ansvarskänsla.
Vi söker dig som har:
Minst 2 års erfarenhet av håltagning, inklusive kärnborrning, väggsågning, golvsågning, vajersågning.
Kunskap om olika material och verktyg som används inom håltagning.
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och specifikationer.
Erfarenhet av att arbeta effektivt både självständigt och i team.
Noggrannhet och en stark känsla för säkerhet och detaljer.
God fysisk förmåga och vana att arbeta i varierande arbetsmiljöer.
Behärskar svenska i tal och skrift.
Publiceringsdatum2025-09-05
Gr8 Partner Groups arbetssätt präglas av personligt engagemang. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag som arbetar mot hållbara och långsiktiga personallösningar inom bygg och industri. Som ett mindre företag arbetar vi nära varandra, vilket gör att varje individ blir en värdefull del av vårt team.
Vi fokuserar på att bygga starka och förtroendefulla relationer - både med våra medarbetare och våra kunder. Genom att noggrant matcha rätt kompetens med rätt arbetsplats skapar vi förutsättningar för långsiktiga samarbeten där både företag och anställda kan utvecklas och växa.
Varje medarbetare är för oss mer än bara en resurs - vi fokuserar på människan bakom kompetensen och arbetar tillsammans för en hållbar och långsiktig framtid.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan slutdatum.
Obs! Märk din ansökan med "Håltagare Göteborg". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
