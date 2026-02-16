Hälso- och sjukvårdskurator, BUP, Skellefteå
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten / Kuratorjobb / Skellefteå Visa alla kuratorjobb i Skellefteå
2026-02-16
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
På Barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten finns kompetens utifrån många professioner och vi arbetar utifrån ett barnperspektiv: vi ser till barnets bästa i det vi gör. Vi drivs av att med vår specialistkompetens och vårt varma mottagande bedriva tillgänglig, effektiv och jämlik vård för barn med medelsvåra till svåra psykiatriska tillstånd. Vi finns i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Vår styrka ligger i våra tvärfunktionella arbetssätt och vår positiva inställning till nya idéer och utveckling av verksamheten. Vi har också ett nära samarbete med skola, socialtjänst och övriga kliniker inom hälso- och sjukvården för att se patienten utifrån ett helhetsperspektiv.
Vill du veta mer om oss? Vi finns på instagram: https://www.instagram.com/bup_vasterbotten/Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Som kurator hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
I tvärprofessionella team planerar och genomför vi vård och behandling utifrån patientens behov. Vi har ett nära samarbete med närstående, skola, socialtjänst och andra kliniker inom sjukvården. Arbetet innebär mycket dialog med patienter och vårdnadshavare - både utifrån manualbaserat, psykopedagogiskt material och i vardagliga stödjande samtal. Vi värdesätter kollegialt stöd och jobbar utifrån RESIMA - en metod för att skapa en miljö som fungerar på bästa möjliga sätt och minimerar risk för hot och våld, både för patienter och personal. Du erbjuds handledning och vidareutbildning utifrån verksamhetens behov.Kvalifikationer
För detta jobb behöver du ha en socionomexamen. Du behöver också ha tidigare erfarenhet av arbete som kurator, där erfarenhet från hälso- och sjukvård och legitimation som hälso- och sjukvårdskurator är meriterande.
Du är tydlig och trygg i dig själv, tänker nytt och lösningsorienterat. Du trivs att arbeta både självständigt och i team. Samarbets- och initiativförmåga, flexibilitet och noggrannhet är egenskaper vi värdesätter. Din inställning bidrar till ett bra arbetsklimat, där vi alla samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Du är bra på att prioritera vad som är viktigast i stunden och har förmågan att bibehålla fokus på uppgiften.
Låter det intressant och beskrivningen stämmer in på dig? Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post.
Inför anställning kommer vi att be om ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302995". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Barn och ungdomspsyk Västerbotten Kontakt
Avdelningschef Skellefteå
Erika Bergmark Erika.Bergmark@regionvasterbotten.se 070-226 76 52 Jobbnummer
9744109