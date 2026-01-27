Hälso- och sjukvårdsinspektör
Inspektionen för vård och omsorg / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-01-27
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inspektionen för vård och omsorg i Umeå
, Solna
, Stockholm
, Örebro
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad och bidra till en tryggare vård och omsorg? Inspektionen för vård och omsorg (IVO) söker ett antal inspektörer för att utveckla statlig tillsyn och tillståndsprövning. Tjänsterna kommer vara placerade i Malmö/Jönköping/Örebro/Umeå. Den 1 januari 2026 infördes tillståndskrav för privat tandvård samt ett nytt högkostnadsskydd inom tandvården. IVO har i samband med detta ett uppdrag att intensifiera tillsynen av tandvården i Sverige.
Om arbetet
Som inspektör kommer du att handlägga ärenden tillsammans med andra inspektörer. Vi arbetar nationellt och du har arbetskamrater runt om i landet. Du kommer i ditt arbete att komma i kontakt med såväl huvudmän och personal som allmänheten.
Som inspektör arbetar du alltid utifrån ett brukar- och patientperspektiv för att fokusera på vad som är angeläget för enskilda och för olika grupper av människor. Som medarbetare på IVO får du dessutom möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor genom nationell tillsyn få möjlighet att bidra till en säkrare vård och omsorg.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Handlägga ärenden inom egeninitierad tillsyn inom tandvården och hälso- och sjukvården. Det kan även förekomma ärenden inom socialtjänsten
• Arbeta med större nationella projekt/tillsynsinsatser
• Deltaga i inspektioner digitala såväl som på plats i verksamheten.
Den kan förkomma handläggning av andra ärendeslag exempelvis anmälningar enligt lex Maria.
Tjänsterna är tillsvidareanställningar med sex månaders provanställning, placerade i Malmö/Jönköping/Örebro/Umeå. Resor i tjänsten kan förekomma frekvent.Publiceringsdatum2026-01-27Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskole-/universitetsexamen inom hälso- och sjukvård, eller annan akademisk utbildning som bedöms relevant för uppdraget
• Erfarenhet av analys- utrednings- eller kvalitetsarbete Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
• B-körkort
För att lyckas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt och själv kunna strukturera och prioritera ditt arbete. Du trivs samtidigt med att samarbeta med andra i olika konstellationer och med olika kompetenser. Det är särskilt viktigt att du har en god kommunikationsförmåga. Då IVO befinner sig i ett utvecklingsskede är det viktigt att du finner förändrings- och utvecklingsarbete stimulerande.
Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser det som meriterande om du också har:
• God kännedom om lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården
• Erfarenhet av tandvård
• Erfarenhet av utvecklingsarbete
• Erfarenhet av tillsyns/inspektionsarbete
Vad kan IVO erbjuda dig?
Vi erbjuder dig en utvecklande roll i en spännande kunskapsorganisation. Du får chansen att arbeta i en dynamisk miljö där du tillsammans med dina kollegor bidrar till vårt kontinuerliga arbete med att utveckla en modern och kraftfull tillsyn i Sverige. Vi arbetar kontinuerligt med nya arbetssätt, metoder och verktyg för att nå bästa resultat. Vi strävar efter en sammansättning av medarbetare som speglar samhällets mångfald.Så ansöker du
Du ansöker genom att svara på våra urvalsfrågor och bifoga ditt CV. I din ansökan ska det framgå hur du motsvarar kravprofilen. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Din ansökan anses komplett först när du besvarat frågorna
Ansök senast den 18 februari 2026
Arbetsprover kan bli aktuellt i denna process.
IVO bidrar till en säker vård och omsorg.
Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.
Myndigheten kännetecknas av ett stort engagemang samt en bred och djup kunskap och förståelse för hälso- och sjukvård samt omsorg i Sverige. Vi finns till för vård- och omsorgstagarna.
Myndigheten har ca 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning, analys, planering och kommunikation samt verksamhetsstöd är placerade i Stockholm, liksom generaldirektörens stab. Ersättning
Fast lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inspektionen För Vård och Omsorg
(org.nr 202100-6537), https://www.ivo.se/ Arbetsplats
https://www.ivo.se/ Kontakt
Enhetschef
Lennart Pettersson lennart.pettersson@ivo.se 010-788 50 00 Jobbnummer
9707586