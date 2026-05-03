Hallvärd Strängnäs Megastore
2026-05-03
Hallvärd / Hallvärdinna - kundmottagning i Strängnäs
Är du i början av din karriär, positiv, social och vill ta ditt första steg in i bilbranschen?
Vi söker en glad och serviceinriktad hallvärd som blir ansiktet utåt i vår kundmottagning i Strängnäs. Som hallvärd är du den första person våra kunder möter - du tar emot besökare med värme och professionalism, visar vägen, bjuder på kaffe och ser till att alla känner sig välkomna från första stund. Arbetsdagen är omväxlande och kräver att du snabbt växlar mellan att ge utmärkt kundservice, rodda praktiska uppgifter i hallen och vara flexibel kring oförutsedda ärenden. Du kommer att arbeta nära ett team av tekniker och säljare, men din roll är mycket självständig: du förväntas ta ansvar för att kundflödet fungerar smidigt, lösa mindre problem direkt och kommunicera konsultativt med kunder för att förstå deras behov och styra dem rätt i verksamheten. Det här är ett perfekt instegsjobb för dig som vill lära dig mer om bilbranschen, bygga värdefulla kontaktnät och utveckla din servicekompetens i en verkligt kundnära roll. Vi söker en person som är praktiskt lagd - en riktig doer - samtidigt som du är lyhörd och professionell i ditt bemötande. Körkort är ett krav då rollen ibland innebär lättare körningar eller serviceuppdrag i närområdet. Flytande svenska i tal och skrift är ett krav; mycket goda kunskaper i engelska är meriterande. Erfarenhet från kundservice, butiksarbete eller hotell- och restaurangbranschen är plus men inget krav - viktigast är din inställning: ansvarstagande, punktlig och med vilja att göra det lilla extra för varje kund. Vi erbjuder en introduktion och stöd i början så att du snabbt ska känna dig trygg i dina arbetsuppgifter. Om du trivs i en social miljö, tycker om att hjälpa andra och vill växa in i bilbranschen är detta en ypperlig möjlighet att få en stabil start på karriären.Publiceringsdatum2026-05-03Dina arbetsuppgifter
Mottagning och välkomnande av kunder i hallen
Bjuda på kaffe och skapa en trivsam upplevelse för besökare
Rodd och löpande drift i kundmottagningen (bokningar, uppföljning, enklare administrativa uppgifter)
Koordinering mellan verkstad, sälj och kunder vid behov
Småärenden och praktiskt stöd i hallen - en "doer"-roll
Rapportering och kommunikation för att säkerställa hög kundnöjdhet
Erfarenhet / Kvalifikationer
Körkort B - ett krav
Perfekt svenska i tal och skrift - ett krav
Mycket god engelska är meriterande
Erfarenhet av kundservice, reception eller liknande är meriterande men inte nödvändigt
Grundläggande datorvana och vana att arbeta med boknings- eller CRM-system är en fördel
God kommunikationsförmåga och förmåga att handskas med flera uppgifter samtidigtDina personliga egenskaper
Glad, social och serviceinriktad
Ansvarsfull och punktlig
Praktisk problemlösare - en doer
Konsultativt förhållningssätt: lyssnar och guidar kunden
Stresstålig och flexibel vid skiftande arbetsuppgifter
Teamspelare med god samarbetsförmåga
Vad företaget erbjuder dig som anställd
En trygg introduktion och stöd i början för att snabbt komma in i rollen
Möjlighet att ta första steget in i bilbranschen med goda utvecklingsmöjligheter
Arbetsmiljö med fokus på kundnöjdhet och laganda
Kontinuerlig handledning och möjlighet till vidareutbildning inom service och branschspecifika
Anställningsform: heltidSå ansöker du
Plats: Strängnäs
Tillträde: snarast
Om du är redo att möta kunder med ett leende, ta ansvar för den dagliga driften i hallen och utvecklas inom bilbranschen - tveka inte att söka! Ange gärna i din ansökan varför du tror att detta är rätt startjobb för dig och vilka erfarenheter eller personliga styrkor du tar med dig till rollen.
Vi är idag ca 600 anställda fördelade på 14 butiker, ett logistikcenter och ett huvudkontor. Trots vår storlek beskrivs vi ofta som ett mindre familjebolag, här får du vara med och påverka och hjälpa till att hela tiden driva vår tillväxt i rätt riktning med fler och nöjdare kunder. Riddermark bil är ett utav Sveriges mest expansiva företag, den självklara marknadsplatsen för begagnade bilar. Stolt leder vi utvecklingen inom försäljning och avyttring av begagnade bilar genom lagarbete, nytänkande och lyhördhet. Med flera stora anläggningar i Sverige hjälper vi privatpersoner och företag med sina bilaffärer. Vi bygger och utvecklar egna IT-system om vi helt enkelt anser att det saknas tillräckligt bra sådana, och varje dag strävar vi efter att göra allting lite bättre. Våra medarbetare rekryteras främst för sina värderingar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riddermark Bil AB
(org.nr 556750-7693)
Kalstensgatan 21 B
)
645 47 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Felicia Köhn karriar@riddermarkbil.se 0721477281
