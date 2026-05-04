Hållbarhetskonsult - EU regelverk
2026-05-04
Vi söker nu en konsult inom hållbarhet med ett tydligt fokus på PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) och EUDR (EU Deforestation Regulation) för att stötta en verksamhet under en intensiv implementationsfas.
Uppdraget
I rollen ansvarar du för att säkerställa att verksamheten uppfyller gällande och kommande krav enligt PPWR och EUDR genom korrekt kravställning, hantering av leverantörsdata, dokumentation och systemstöd. Du fungerar som expert och kravställare i nära samarbete med interna funktioner och externa parter.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Tolka och analysera PPWR- och EUDR-krav utifrån affär och definiera vad som gäller, när och för vilka produkter och leverantörer
Formulera och kommunicera tydliga krav internt och externt
Säkerställa, tillsammans med inköp, att korrekt data samlas in från leverantörer
Validera leverantörsdata och säkerställa regelefterlevnad
Sammanställa teknisk dokumentation och utfärda Declaration of Conformity (DoC) där det krävs
Agera kravställare gentemot IT vid utveckling och vidareutveckling av systemstöd på artikel- och leverantörsnivå
Säkerställa korrekt och uppdaterad data i interna system
Ansvara för onboarding och användning av systemstödet Osapiens
Hantera frågor från leverantörer och kunder kopplade till regelverk och krav
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta praktiskt med tolkning och implementering av lagstiftning såsom PPWR och/eller EUDR
Är van att omsätta lagkrav till operativa krav och fungerande processer
Har erfarenhet av leverantörsdata, teknisk dokumentation och DoC
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Är strukturerad, självgående och trygg i rollen som expert och kravställare
Övrig information
Omfattning: Heltid
Placering: Lomma, med möjlighet till arbete hemifrån
Period: Omgående till och med september, med möjlighet till förlängning.
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension, fina förmåner och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på uppdrag hos vår kund. Som konsult erbjuds du även friskvårdsbidrag, läkarbesök på arbetstid och trevliga sammankomster.
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Sök tjänsten idag!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Jenny Öster jenny.oster@manpower.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post, utan du söker tjänsten med en registrerad profil på vår hemsida genom att följa ansökningslänken i annonsen. Vi kan komma att tillsätta uppdrag redan innan ansökningstiden passerat, så skicka in din ansökan idag. Vi ser fram emot din ansökan!
