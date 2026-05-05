Hållbarhetskonsult - driv implementering av nya EU-regelverk
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Lomma Visa alla administratörsjobb i Lomma
2026-05-05
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Lomma
, Burlöv
, Lund
, Malmö
, Staffanstorp
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Som hållbarhetskonsult kommer du att ansvara för att driva ett projekt kopplat till implementering av nya EU-regelverk inom hållbarhet, med fokus på PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) och EUDR (EU Deforestation Regulation). Du kliver in i en intensiv fas där mycket redan är påbörjat, men där ett stort ansvar ligger i att självständigt driva arbetet vidare och skapa struktur och tydlighet framåt.
Du kommer att arbeta nära inköp, kvalitet och andra interna funktioner, samt ha kontakt med leverantörer. Rollen innebär en kombination av analys, administration och kravställning, där du omsätter komplex lagstiftning till konkreta krav och arbetssätt i verksamheten. Företagets verksamhet är placerad i Lomma. Rollen innebär en flexibel arbetsform med möjlighet till distansarbete, i kombination med närvaro på kontoret vid behov. Du rapporterar till ansvarig för hållbarhet.
I din roll som hållbarhetskonsult kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
Tolka och analysera krav inom PPWR och EUDR utifrån verksamheten samt definiera vad som gäller, när och för vilka produkter och leverantörer
Formulera och kommunicera tydliga krav, både internt och externt
Säkerställa, tillsammans med inköp, att korrekt och relevant data samlas in från leverantörer
Validera leverantörsdata och säkerställa att kraven efterlevs
Sammanställa teknisk dokumentation samt utfärda Declaration of Conformity (DoC) där det krävs
Agera kravställare gentemot IT i utveckling och vidareutveckling av systemstöd på artikel- och leverantörsnivå
Säkerställa att korrekt och uppdaterad data finns i interna system
Ansvara för onboarding samt användning av systemet Osapiens
Hantera och besvara frågor från leverantörer och kunder kopplat till regelverk och krav
Tjänsten är ett konsultuppdrag med start omgående och löper till slutet av september, med möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med kvalitet, hållbarhet eller regelefterlevnad i en operativ roll, gärna inom livsmedels- eller läkemedelsindustrin. Du har tidigare arbetat med att tolka och omsätta regelverk eller standarder till praktiskt arbete i verksamheten, exempelvis inom ISO, CSRD eller liknande. Du är van vid att arbeta med data, dokumentation och har god förståelse för leverantörsled och affärsflöden.
Vidare är du en självgående och strukturerad person som trivs i en roll där du förväntas ta stort eget ansvar. Du har en god analytisk förmåga och är trygg i att fatta beslut och driva arbetet framåt även när alla svar inte finns från början. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta med olika funktioner, samtidigt som du vågar ta egna initiativ och skapa framdrift i projektet.
Viktigt för tjänsten är:
Erfarenhet av att arbeta med och implementera regelverk eller kvalitetsstandarder
Förmåga att självständigt driva projekt och omsätta krav till operativa processer
Erfarenhet av datahantering, dokumentation och arbete i Excel
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Wilma Carlén via wilma.carlen@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Norra Neptunigatan 42 (visa karta
)
211 18 MALMÖ Arbetsplats
Adecco Kontakt
Assistant Consultant Manager
Wilma Carlen Wilma.Carlen@adecco.se Jobbnummer
9893328