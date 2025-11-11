Gymnasielärare till Utbildningscentrum
I Lycksele kommun är vi övertygade om att ett välkomnande förhållningssätt och gemensamma värderingar stärker kommunen och dess attraktionskraft. Kommunen vill utvecklas till en välkomnande kommun med högt attraktionsvärde, där talanger tas om hand och utvecklas och kommunmedborgare, kunder, leverantörer och andra som en kommun har kontakt med får ett professionellt bemötande och god service. Lycksele kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår värdegrund bygger på Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
OM JOBBET
Nu söker vi en gymnasielärare med ämnesbehörighet i matematik.
Tannbergsskolan är Södra Lapplands ledande utbildningscentrum med ett brett utbud av gymnasial utbildning, skidgymnasium (NIU), vuxenutbildning och anpassad skola för ungdomar och vuxna. Vår vision är att tillsammans skapa drivkraft för det livslånga lärandet - hjärna med hjärta!
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida och se vår film: http://www.tannbergsskolan.nu/
Vi jobbar med utgångspunkten att eleven alltid är i fokus och som lärare har du ett nära samarbete med skolans olika professioner. Förutom undervisning tillkommer andra sedvanliga uppgifter som tillfaller läraryrket. Tjänsten är ett vikariat under vårterminen 2026.
DIN PROFIL
Vi tror på rätt kompetens på rätt plats.
Vi söker dig som är behörig lärare med lärarlegitimation i matematik. Erfarenhet från pedagogiskt arbete är meriterande, men inte ett krav.
Det är viktigt att du har en god social kompetens och ett gott bemötande, mot såväl elever och vårdnadshavare som medarbetare. Du ska ha god samarbetsförmåga samt vilja och intresse av att samarbeta i arbetslag och ämneslag. Det är även positivt om du är intresserad av att jobba med kollegialt lärande och att sträva efter att stärka vi-känslan inom arbetsgruppen och organisationen.
Vi är en värderingsstyrd organisation och vill att ditt bemötande och dina handlingar samspelar med vår värdegrund - Medkänsla, Tillsammans och Drivkraft.
Utdrag ur belastningsregistret kan komma att begäras inför anställning.
VI ERBJUDER DIG
I Lycksele kommun är människor den främsta resursen. Det är personalresurserna som genererar värde, kvalitet och innehåll i våra verksamheter. Vi eftersträvar att vara en attraktiv arbetsgivare där varje medarbetares förmågor får komma till uttryck och utvecklas genom ett arbetsklimat som är baserat på öppenhet, tillit och dialog. Medarbetare i Lycksele kommun ska ha möjlighet till balans i arbetslivet, vara delaktig och få möjligheten att stärkas och utvecklas i sin yrkesroll.
Som anställd i Lycksele kommun följer ett antal personalförmåner. För mer information om personalförmåner, se länk:https://www.lycksele.se/kommun/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/lycksele-kommun-som-arbetsgivare/vart-erbjudande/
För mer information om hur det är att leva, bo och arbeta i Lycksele, se länk:https://www.lycksele.se/levailycksele
OM ANSTÄLLNINGEN
Varaktighet: Vikariat vårterminen 2026
Omfattning: 100%
Tillträde: 260108 eller enligt överenskommelse.
Lön: Vi tillämpar individuella löner, vänligen ange löneanspråk i din ansökan.
Är du intresserad av att veta löneintervall för tjänsten kan du ta kontakt med våra löneadministratörer på tel. 0950-162 00.
I Lycksele kommun arbetar alla tillsammans och den mångfald som kommunen representerar är en drivkraft i utvecklingen framåt. Vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför organisationen.
Eftersom Lycksele kommun är ett samiskt förvaltningsområde kan kunskaper i samiska vara meriterande i vissa fall.
I Lycksele kommun kan du inom ramen för din ordinarie tjänst arbeta med vår värdegrund som värdskapare. För mer information prata med rekryterande chef.
I Lycksele kan du kombinera ditt vanliga arbete med en deltidsanställning som brandman-/kvinna. Kontakta räddningstjänsten, 0950-162 06, om du är intresserad av att arbeta som deltidsbrandman.
Känner du, utifrån vad du läst om oss - att du skulle passa in som gymnasielärare i Lycksele kommun?
Varmt välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1230 senast 2025-12-05. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan. Du ansöker via knappen nedan eller via brev till Lycksele kommun, Kommunstyrelsens förvaltning, 921 81 Lycksele. Ersättning
