Gymnasielärare in matematik
2025-08-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Gymnasielärare i matematik på Kunskapsgymnasiet Stockholm
Kunskapsgymnasiet erbjuder en skola med kunskap i fokus och en tydlig pedagogisk modell. Vårt mål är att alla elever ska nå lite längre än de själva tror är möjligt. Vi utmanar och coachar dem för att de ska klara av att nå sina mål och för att vara väl förberedda för framtida studier, men också för att lyckas i livet. Därför får de också träna på att leda sig själva och andra. Vår utgångspunkt är att varje elev är unik och utvecklas individuellt. Därför har vi pedagogik med eleven i centrum, tydliga mål och tät läraruppföljning.
ARBETSPLATSEN
Kunskapsgymnasiet Stockholm erbjuder de högskoleförberedande programmen natur, samhälle och ekonomi på vår fina skola. Kunskapsgymnasiet Stockholm erbjuder dig en arbetsplats med god stämning där det är högt i tak och en gemenskap där vi alla brinner för eleverna. Vi drivs av utveckling, har höga förväntningar, ser kraften i varje individ och når längre tillsammans. Vi har ett utpräglat lagarbete där vi tillsammans skapar en skolkultur av gemenskap och hjälps åt och tar ansvar för allas elever.
BEFATTNINGENS SYFTE
Vi söker dig som är utbildad för undervisning i matematik gärna med specialpedagogisk kompetens och som brinner för tillgänglighet och högsta möjliga måluppfyllelse för alla elever. Du skall vara driven, tydlig och besitta ett positivt relationellt förhållningssätt och vilja vara med och utveckla ämneslaget på vår skola tillsammans med kollegor.
På Kunskapsgymnasiet har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Vi hjälps åt i programlag och ämneslag för att planera arbetet. Öppenheten mellan lärare är stor och vi har ett gemensamt ansvar för att alla elever ska lyckas.
Vi arbetar fokuserat med närheten till eleverna.Förutom att vara ämneslärare har de flesta enroll som studiecoach för en grupp elever. Fokus för studiecoachningen är att hjälpa eleverna med planering och studieteknik för att nå sina mål, detta ingår dock ej i denna tjänst men samverkan till Studiecoacherna kommer vara mycket viktig då eleverna behöver bästa förutsättningar och stöd i sin matematikundervisning .
Vårt mål är att varje elev ska nå längre än hen själv trodde var möjligt. Vi utgår från alla elevers behov och erbjuder alla elever utmaningar utifrån sina respektive förutsättningar. Bra undervisning är den undervisning som möter elevernas behov utifrån deras olika förutsättningar i klassrummet anser vi.
Vi vill att du har mycket god pedagogisk kompetens och att en av dina starkaste drivkrafter är att skapa de bästa möjligheterna för lärande för alla elever, oavsett behov och förutsättningar. Du är en ansvarstagande, stabil och trygg vuxen som skapar förtroende hos eleverna med positiva relationer. Du är van att tydligt kommunicera och ge dem feedback både muntligen och skriftligen. Du har god IT-kompetens.
Tjänsten är en visstid på ca 80 % med start omgående.
Rektor: Ingela Gillner
mobiltelefon: 073-317 34 88
mailadress:ingela.gillner@kunskapsskolan.se
Bitr rektor Veronica Campese
mobiltelefon: 073-301 81 17
mailadress: veronica.campese@kunskapsskolan.se
Ansökan sker via länk nedan senast den 18 september
