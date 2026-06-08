Lärare svenska A Grundvux

Högsby kommun, HLC / Gymnasielärarjobb / Högsby
2026-06-08


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Högsby kommun
Vill du arbeta i en mindre kommun med korta beslutsvägar och god samverkan mellan verksamheterna? Då är du välkommen att söka jobb hos oss i Högsby kommun. Vi vill göra Högsby kommun ännu bättre. Det gör vi tillsammans med våra invånare, ett starkt förenings- och näringsliv, och såklart med dig som anställd. Vi hoppas att du delar samma inställning som oss, och att du blir vår nya medarbetare!

1 plats(er).

Publiceringsdatum
2026-06-08

Arbetsuppgifter
Undervisning i svenska för vuxenstuderande

Kvalifikationer
• Lärarlegitimation
• Erfarenhet av liknande arbete

Slutkandidat för tjänsten ska uppvisa giltigt svenskt medborgarskap/arbetstillstånd samt ett utdrag från belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är pedagogisk, engagerad och relationsskapande. Du har förmåga att möta elever med olika bakgrund och förutsättningar samt skapa en trygg och motiverande lärmiljö. Vidare är du flexibel, samarbetsinriktad och strukturerad i ditt arbete.

Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader.
Arbetstid: Dagtid. Tjänsten är en semestertjänst

Högsby kommun samarbetar med rekryteringsverktyget Offentliga Jobb. Vi ber dig därför att söka tjänsten via "sök jobbet här"-funktionen på denna sida, då urvalet sker i en databas där kompetens, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kvalifikationer bedöms utifrån ditt ansökningsformulär.

När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp i samband med denna annons.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330654".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Högsby Kommun (org.nr 212000-0688)
Kyrkogatan 8 (visa karta)
579 80  HÖGSBY

Arbetsplats
Högsby kommun, HLC

Kontakt
Ordförande Sveriges Lärare
Nina Dahlin
nina.dahlin@hogsby.se

Jobbnummer
9952722

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