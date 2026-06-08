Arvidsjaurs flygplats söker flygplatschef tillika VD
Arvidsjaur Flygplats Aktiebolag / Ekonomichefsjobb / Arvidsjaur Visa alla ekonomichefsjobb i Arvidsjaur
2026-06-08
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Arvidsjaurs flygplats erbjuder året runt-förbindelser till Stockholm Arlanda samt internationell trafik, främst till Tyskland under vintersäsongen. Flygplatsen drivs av det kommunala bolaget Arvidsjaurs Flygplats AB (AFAB), som ingår i koncernen Arvidsjaur Kommunföretag AB (AKAB).
1 plats(er).
Vill du leda och utveckla en flygplats med stor betydelse för både lokal samhällsutveckling och internationella kontakter? Nu söker vi en flygplatschef som också är verkställande direktör för Arvidsjaurs Flygplats AB.
Hos oss blir du en nyckelperson i en organisation där flygplatsen har stor betydelse för näringsliv, besöksnäring och regional utveckling.
Om uppdraget
Som flygplatschef och VD har du det övergripande ansvaret för verksamheten – strategiskt, operativt och ekonomiskt. Du säkerställer att flygplatsen drivs i enlighet med gällande regelverk och höga krav på säkerhet och luftfartsskydd.
Du:
leder, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål
ansvarar för flygplatsens ledningssystem
ansvarar för ekonomi, verksamhetsplanering och bolagets utveckling
ansvarar för affärsavtal, samarbetsavtal och deras leveranser
säkerställer regelefterlevnad inom luftfart och arbetsmiljö
företräder bolaget i dialog med ägare, myndigheter och externa samarbetspartners
är närvarande i den dagliga driften och bidrar där det behövs
Du har personalansvar och arbetar nära medarbetarna genom ett tillitsbaserat och engagerande ledarskap.
Vem är du?
Vi söker en trygg och tydlig ledare som skapar engagemang, delaktighet och resultat. Du har god förmåga att kombinera ett strategiskt helhetsperspektiv med operativ närvaro.
Du:
är en erfaren ledare med dokumenterad förmåga att driva verksamhet och nå resultat
har god beslutsförmåga och kan kommunicera tydligt
är strukturerad, flexibel och kvalitetsmedveten
trivs i samverkan – både internt och med externa aktörer
Vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap och dina personliga egenskaper.Publiceringsdatum2026-06-08Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning
Flerårig erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Erfarenhet från flygbranschen eller annan säkerhetskritisk verksamhet är meriterandeÖvrig information
Anställningen innebär att agera som flygplatschef (Accountable Manager) och VD för företaget, rollen som flygplatschef innebär att du ansvarar för flygplatsens certifikat tillsammans med utsedda personer.
Vid behov bekostar arbetsgivaren kompletterande utbildning.
Säkerhetsprövning genomförs innan anställning.
Tjänsten är tillsvidare på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Varför Arvidsjaur?
Hos oss får du möjlighet att bidra till en verksamhet som har stor betydelse för både invånare, näringsliv och internationella samarbeten – i en kommun där närhet, engagemang och utveckling står i centrum.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C2026/118". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arvidsjaur Flygplats Aktiebolag
(org.nr 556356-9390)
Arvidsjaurs flygplats (visa karta
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933 91 ARVIDSJAUR Arbetsplats
Arvidsjaur Flygplats AB Kontakt
Styrelseordförande
Göte Renberg gote.renberg@arvidsjaur.se 070-6659241 Jobbnummer
9952725