Delregional samordnare för omställningen till nära vård
Tjörns Kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Tjörn Visa alla socialsekreterarjobb i Tjörn
2026-06-08
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjörns Kommun, Socialförvaltningen i Tjörn
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också – här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Vill du bli vår delregionala samordnare för omställningen till nära vård?
Vi söker en person som vill stödja och vidareutveckla våra processer i omställningen till nära vård i SIMBA-området. Du kommer att medverka och leda i flera av våra gemensamma arbetsgrupper, utbilda våra medarbetare i olika processer som berör in-och utskrivningsprocessen samt ansvara för utbildning/stöd och utdata från vår gemensamma IT-tjänst - SAMSA.
SIMBA är en vårdsamverkansorganisation som omfattas av:
• Regionens hälso- och sjukvård: Vårdval vårdcentral, Vårdval Rehab, Regionhälsan, Folktandvården
• Kungälvs sjukhus, Habilitering och hälsa
• Kommunal primärvård, socialtjänst och elevhälsa i Ales-, Kungälvs-, Stenungsunds- och Tjörns kommun
• Delregional nämnd Västra
Inom upptagningsområdet bor drygt 125 000 invånare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
• Hålla samman och leda arbetet i den delregionala arbetsgruppen och utvecklingsgruppen med involverade parter från kommunerna, vårdcentralerna/öppenvården, rehab.mottagningarna och sjukhuset
• Leda utvecklingsarbetet kring processerna som berör vår gemensamma IT-tjänst, för närvarande SAMSA
• Koordinera, följa upp, analysera och utvärdera implementering av berörda processer
• Ansvara för att rutiner som berör vår gemensamma IT-tjänst sprids till de berörda organisationerna
• Koordinera informations- och utbildningsinsatser
• Representera SIMBA i det regionala arbetet kring processerna som berör vår gemensamma IT-tjänst
• Andra prioriterade arbetsuppgifter inom samverkansområdet kan även förekommaKvalifikationer
Du ska ha lämplig högskoleutbildning med erfarenhet av förändringsarbete och processledning inom hälso- och sjukvårdens område.
Du har god samarbetsförmåga, är självständig och flexibel i ditt arbetssätt samt har en reflekterande och analytisk förmåga. Du bör även ha erfarenhet av att följa upp och utvärdera resultat samt bearbeta statistik. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Erfarenhet från praktiskt arbete med in- och utskrivningsprocessen mellan kommunal och regional primärvård och den specialiserade slutenvården är meriterande. Viktigt är goda data- och IT-kunskaper. Körkort krävs för tjänsten.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet för uppdraget.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Placering: Kungälvs kommun
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 med fortlöpande intervjuer under rekryteringsperioden
Tillträde: Snarast dock senast 2027-01-07
Anställningsform: Visstidsanställning 50% under tiden ett år, från anställningsdag. Möjlighet till förlängning kan finnas, uppdraget kan då delvis komma att innehålla andra arbetsuppgifter inom samverkansområdet.
Kontaktperson: Carina Westerelve, processledare, telefon 070-020 76 04
Annonsen vänder sig i första hand till anställda hos vårdgivare inom SIMBA- området då tjänsteköp tillämpas för uppdraget.
Välkommen med din ansökan, innehållande CV och personligt brev! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc 2026/112". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns Kommun
(org.nr 212000-1306)
Kroksdalsvägen 1 (visa karta
)
471 80 SKÄRHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Tjörns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Processledare
Carina Vesterelve carina.vesterelve@vgregion.se 070020 76 04 Jobbnummer
9952724