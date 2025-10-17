Gymnasielärare i svenska
2025-10-17
Hos oss på Yrkesgymnasiet får eleverna lära sig ett yrke från grunden - direkt på riktiga arbetsplatser. Mer än hälften av utbildningstiden sker som arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket ger våra elever praktisk erfarenhet, trygghet i yrkesrollen och ett försprång på arbetsmarknaden.
Med stöd av engagerade handledare, yrkeslärare och pedagoger skapar vi en meningsfull och trygg lärmiljö där eleverna utvecklas både professionellt och personligt.
Som en del av vårt arbete med att bredda perspektiven och stärka elevernas framtida möjligheter erbjuder vi även praktik och utbyten utomlands genom Erasmus+ - en uppskattad möjlighet som utvecklar språk, självförtroende och ger värdefulla erfarenheter.
Yrkesgymnasiet Umeå söker nu legitimerad gymnasielärare i svenska.
Våra elever förbereds på bästa möjliga sätt inför deras framtida yrkesliv med stöd av sina handledare och engagerade pedagoger.
Vi söker dig som:
- Vill lära ut svenska på ett inspirerande sätt
- Är engagerad i ämnenas roll i samhället och kommunicerar detta till eleverna.
- Håller dig uppdaterad om det senaste inom ämnet och vill lära ut på ett verklighetsnära och ämnesintegrerat tillvägagångssätt.
- Planerar, dokumenterar och genomför din undervisning i enlighet med de anvisningar som regleras genom styrdokument för gymnasieskolan i Skolverkets kursplaner.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Du har lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i svenska på gymnasiet. Om du har flera års erfarenhet av liknande uppdrag sedan tidigare är det meriterande.
Vill du vara med och göra skillnad och ha en betydelsefull roll i en organisation som ständigt utvecklas? Varmt välkommen in med din ansökan så att vi får tillfälle att berätta vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig.
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten enligt överenskommelse kan komma att tillsättas före den 7 januari 2026. I samband med rekrytering läggs stor vikt vid pedagogisk och didaktisk förmåga samt personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
För slutlig anställning tillämpar vi enbart ett skriftligt förfarande där anställningsavtal tecknas digitalt av båda parter. Vi vill också upplysa att anställningen omfattas av krav enligt skollagen vilket medför att arbetssökande ska uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister innan vi som arbetsgivare kan ingå slutlig anställning.
Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.
Vi undanber oss kontakter med rekryterare och annonsförmedlare. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/407". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290) Arbetsplats
Yrkesgymnasiet, Umeå Kontakt
Magnus Warberg 076-7756282 Jobbnummer
9561093