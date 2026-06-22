Gymnasielärare i spanska
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2026-06-22
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Drivs du av att arbeta med ett verklighetsbaserat och ämnesöverskridande lärande? På Sjölins gymnasium uppmuntrar vi till nyfikenhet, samarbete och kritiskt tänkande genom vårt unika arbetssätt med casemetodik - baserad på Harvardmodellen. Genom casemetodiken skapar vi en dynamisk arbetsmiljö där du tillsammans med dina kollegor jobbar över ämnesgränserna och drar nytta av varandras kunskaper.
Sjölins gymnasium har utbildat elever genom casemetodiken sedan 2000 och idag är vi ca 230 medarbetare och ca 3000 elever på våra fem gymnasieskolor.
Det här är Sjölins gymnasium i Göteborg
Sjölins gymnasium i Göteborg startade 2001 och erbjuder tre högskoleförberedande program, Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet. Vi är en fristående skola centralt belägen vid Vasaplatsen i ett vackert 1890-talshus och vi har i dagsläget 480 antal elever samt 34 medarbetare.
Det här söker vi
Vi söker dig som är legitimerad lärare, behörig att undervisa i spanska på gymnasienivå samt har erfarenhet av undervisning på gymnasiet. Vi värdesätter att du är målinriktad, har en god pedagogisk förmåga och kan inspirera och engagera våra elever.
Vi söker dig som brinner för utbildning och har en stark vilja att samarbeta över ämnesgränserna. Du är en engagerad och självständig lärare som trivs med att arbeta med verklighetsbaserat lärande och casemetodik. Du har förmågan att inspirera och motivera elever. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en dynamisk miljö där vi tillsammans strävar efter att nå höga mål och skapa en innovativ lärandemiljö.
I uppdraget ingår att vara mentor för en klass tillsammans med en kollega.
Tjänsten är en deltidstjänst om 70%, men möjlighet till utökad tjänst upp till heltid finns, ifall intresse finns att även arbeta på en systerskola.
Det här erbjuder vi dig
Som medarbetare hos oss på Sjölins gymnasium arbetar du nära dina kollegor i ämnesöverskridande case. Sedan 2019 har vi samarbetat med en professor på Harvard Business School för att ytterligare stärka vår metodik. Vi värdesätter dina idéer och initiativ och ser fram emot att fira både små och stora framgångar tillsammans. Hos oss får du möjlighet att växa professionellt och bidra till att forma framtidens utbildning.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrig information
Tillträdesdag: 2026-08-07Placeringsort: GöteborgAnställningsform: Deltid 70%
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med sex månaders provanställning, tillträde den 2026-08-07 eller enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-07-19Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor Jonas Kornbrink via mail, jonas.kornbrink@sjolinsgymnasium.se
eller facklig representant Petter Hajtowitz via mail, petter.hajtowitz@sjolinsgymnasium.se
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Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Om du erbjuds anställning är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtalet träder i kraft.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
411 04 GOTHENBURG Arbetsplats
Sjölins gymnasium Kontakt
Rekryterare
Jonas Kornbrink jonas.kornbrink@sjolinsgymnasium.se Jobbnummer
9973629