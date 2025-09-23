Gymnasielärare - Allmänna ämnen
I Varbergs kommun är vi cirka 5 500 medarbetare som delar en och samma verksamhetsidé: Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Detta gör vi på väldigt många olika sätt, det finns mer än 135 olika yrken i vår breda verksamhet. Varberg växer och behoven av kommunens tjänster både ökar och förändras, därför behöver vi din kompetens.
Vill du växa med oss?
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar för arbetsbefrämjande åtgärder, integrationsfrågor och utbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå. Här skapar vi förutsättningar för det livslånga lärandet och möjligheter för individen att utvecklas, studera och nå egen försörjning. Vi bidrar också till ett livskraftigt näringsliv genom att tillvarata utvecklingsbehov i näringslivet och skapa projektsatsningar, nätverk och mötesplatser där utbildning och näringsliv kan mötas.
Peder Skrivare gymnasieskola (PS) erbjuder flertalet nationella gymnasieprogram som kan kombineras med utvecklande utbildning inom idrott, Ung Företagsamhet, Teknikcollege eller Vård och Omsorgscollege. Kunskap, Kreativitet och Mångfald är viktiga begrepp för oss och präglar vårt synsätt. Vårt samarbete med näringslivet är väletablerat och vi lovar dig en förstklassig arbetsplats! PS har drygt 1900 elever och 240 personal. Det är bra sammanhållning och låg personalomsättning. Det är en skola i framkant som kommer att fortsätta växa. Vill du vara med på resan?Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
Individuellt alternativ (IMA) på Peder Skrivares skolas Introduktionsprogram är uppdelat i två spår A och B med två olika arbetslag. IMA på spår A är organiserad kring klassrumsundervisning och här söker vi en lärare med behörighet och erfarenhet av att undervisa i svenska och/eller SO, alternativt har erfarenhet av arbete som speciallärare.
Du tydliggör undervisningens mål och kommunicerar dessa på ett begripligt sätt för eleverna samtidigt som du gör bedömningar av deras måluppfyllelse och sätter betyg enligt läroplanen.
Du bygger starka relationer med eleverna och har regelbunden kontakt med vårdnadshavare för att skapa en trygg och stöttande lärandemiljö.
Genom samarbete med skolledning och kollegor bidrar du till att skapa en positiv skolmiljö där eleverna trivs, utvecklas och når sina mål. Du deltar aktivt i olika kollegiala sammanhang där du både delar med dig av och utvecklar din ämneskunskap samt dina pedagogiska och didaktiska färdigheter. För att trivas i rollen är det viktigt att du aktivt deltar i ämneslagets arbete och uppskattar att samarbeta med kollegor, elever och övrig personal på gymnasieskolan. Tillsammans arbetar ni för att skapa de bästa förutsättningar för varje elevs framgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerade lärare eller speciallärare för grundskolans senare år eller gymnasieskolan eller är på väg att bli det i svenska och/eller SO. Tidigare erfarenhet av undervisning på ett introduktionsprogram och att undervisa på gymnasienivå är meriterande.
Du använder digitala verktyg naturligt i din undervisning och planering och ser dem som en självklar del i ditt pedagogiska arbete. Du motiveras av att stödja andras lärande och skapar goda förutsättningar för att kunskap ska utvecklas. Med din pedagogiska skicklighet förklarar du innehåll och sammanhang på ett tydligt sätt, anpassat till olika individer och perspektiv.
Du uppmuntrar till dialog, delaktighet och engagemang i klassrummet. Du är en lagspelare som gärna samarbetar för att nå gemensamma mål. Du trivs i teamarbete och ser värdet i att tillsammans arbeta för elevernas bästa. Ditt engagemang och din förmåga att skapa goda relationer bidrar till en positiv och respektfull arbetsmiljö. Du inspirerar och fångar intresse för ämnet genom tydlig och engagerad kommunikation. Flexibilitet är en av dina styrkor. Du anpassar dig snabbt till förändrade förutsättningar och har ett strukturerat, målinriktat arbetssätt. Samtidigt är du öppen för att prova nya metoder och arbetssätt.
Du har mycket god förmåga att lyssna och visar respekt för andras perspektiv, vilket skapar trygghet och samhörighet i arbetsgruppen. Du ser även utmaningar och misstag som en naturlig del av lärandeprocessen. Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter. Du är initiativrik och agerar med ansvar utifrån det som situationen kräver.
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
