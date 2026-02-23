Gymleco söker CAD-Ritare
Fitness Trade Europe AB / Maskiningenjörsjobb / Haninge Visa alla maskiningenjörsjobb i Haninge
2026-02-23
Gymleco söker CAD-ritare med mekanisk bakgrund
Gymleco är idag Norra Europas största tillverkare och en av världens ledande leverantörer av professionell gymutrustning. Sedan 1994 har vi designat och producerat unika, funktionella och platsbesparande gymmaskiner med lång livslängd och hög kvalitet. Våra produkter finns representerade på en bred internationell marknad, och vi fortsätter att expandera globalt.
Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en CAD-ritare till vår produktutveckling
Sedan starten har Gymlecos grundare själv ritat och konstruerat samtliga maskiner. Idag leder han fortfarande produktutvecklingen tillsammans med ytterligare en kollega, men i takt med vår fortsatta tillväxt stärker vi nu teamet ytterligare. Du kommer att bli en del av ett mindre, engagerat team om tre personer som tillsammans driver utvecklingen framåt.
Om rollen
Som CAD-ritare hos oss arbetar du självständigt men i nära samarbete med utvecklingsansvarig och övriga i teamet. Du tar fram konstruktions- och produktionsritningar för tillverkning, främst inom stålkonstruktion och mekaniska lösningar.
Arbetet omfattar uppdatering och vidareutveckling av tidigare ritningar samt mindre justeringar av befintliga produkter. Du kommer även att arbeta med utveckling av nya produkter, från idéstadiet till färdig lösning, med fokus på funktionalitet, hållbarhet och en effektiv produktion.
Tjänsten är placerad i Eskilstuna. Under den första tiden ingår även arbete i Haninge, Söder om Stockholm, cirka en dag i veckan, med möjlighet till mer närvaro där initialt vid behov.
Vi söker dig som:
Har god och dokumenterad erfarenhet av att arbeta i SolidWorks, Inventor eller liknande CAD-system
Har mycket god förmåga att läsa och förstå mekaniska ritningar samt svetsbeteckningar
Är flytande i svenska och engelska, i både tal och skrift
Har erfarenhet av konstruktion inom mekanik eller liknande område
Det är ett stort plus om du har tidigare erfarenhet från svets- eller mekanisk verkstad, alternativt annan verkstadsindustri - gärna med praktisk bakgrund innan en tjänstemannaroll.
För oss är dina kunskaper, din erfarenhet och din förståelse för produktion viktigare än formella titlar eller examina.
Som person är du:
Engagerad och lösningsorienterad
Strukturerad och resultatinriktad
Van att ta ansvar och arbeta i ett högt tempo
Bekväm i en roll där du får stort eget ansvar och korta beslutsvägar
Hos oss får du arbeta i ett företag med entreprenörsanda, högt i tak och stark framtidstro - där dina idéer och din kompetens verkligen gör skillnad.
Är du nyfiken på att veta mer om tjänsten och om oss? Tveka inte att kontakta oss och söka till rollen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: info@gymleco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CAD-konstruktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fitness Trade Europe AB
(org.nr 556953-9611), https://www.gymleco.se/
Rörvägen 55 (visa karta
)
136 50 JORDBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9757890