Guide till riksdagen
2025-11-06
Riksdagsförvaltningen är en myndighet som har till uppgift att underlätta riksdagens arbete. Cirka 700 partipolitiskt neutrala medarbetare arbetar vid Riksdagsförvaltningen med många olika typer av arbetsuppgifter. Nu söker vi en guide som på ett engagerande sätt kan informera om riksdagen och entusiasmera besökarna genom berättande och interaktiva övningarPubliceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Riksdagen har en omfattande besöksverksamhet med olika typer av guidade visningar. Till visningarna hör bland annat rundvandringar i riksdagshusen, studiebesök för gymnasiet och visningar med inriktning på konsten. Majoriteten av besökarna är skolelever på högstadiet och gymnasiet. Därutöver kommer allmänhet och utländska besökare. Din uppgift som guide är att berätta för besökarna om riksdagshusen och riksdagens roll i vår demokrati samt att leda rollspel för skolklasser.
Du ska på ett kunnigt och pedagogiskt sätt berätta om riksdagen och svara på frågor från besökarna. Dessutom ska du kunna anpassa både upplägget och ditt språk till den grupp du möter. I Riksdagshuset är det ständigt mycket aktiviteter och du behöver kunna anpassa visningarna efter annan verksamhet i huset.
Anställningen innebär även administrativt arbete inom enheten, bland annat i riksdagens besöksbokning. Arbetet utförs dagligen i Officepaketets olika program och i förvaltningens it-system.
Vi tror på en ständig utveckling av våra arbetsformer och rutiner, såsom utveckling av innehållet i våra visningar och besök. Du är en del av det arbetet tillsammans med övriga kollegor.Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av att guida, arbete som museipedagog eller motsvarande erfarenhet av att möta grupper är ett krav. Du har erfarenhet av och tycker om att möta skolelever i högstadie- och gymnasieåldern.
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning. Det är meriterande om du har en pedagogisk utbildning eller utbildning inom statskunskap, historia, konst, arkitektur eller något annat relevant ämne.
Du ska ha en genuin servicekänsla, bra organisatorisk förmåga och lätt för att samarbeta samt vara noggrann och strukturerad. Du är flexibel och kan snabbt växla mellan olika arbetsuppgifter. Självklart är du intresserad av samhällsfrågor och av svensk och europeisk politik. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
För jobbet krävs att du talar och skriver flytande svenska och engelska. Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Du har god datorvana och goda kunskaper i Officepaketet. Det är meriterande om du har arbetat med besöksbokning på till exempel ett museum eller besöksmål.
Riksdagsförvaltningen tillämpar provanställning.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Vi välkomnar sökande med olika erfarenheter och bakgrunder.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid.Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 20 november 2025.
Referensnummer: 491-2025/26Övrig information
Kontakta oss
Sabine Dubreuil, chef, 08-786 58 79
Karin Kroon, HR-strateg, 08-786 52 83
Fackliga representanter
Peter Stoltz, Saco-S
Anneli Löfling, ST
Lars Vestberg, Seko
Nås via växeln, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
