GS Trafikantservice söker Trygghetsvärdar
2025-09-10
Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB (GSK) utgör moderbolag för bolagen som ingår i koncernen; Göteborgs Spårvägar AB, GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Av bolagsordningen för GSK framgår att "Göteborgs Stads ändamål med verksamheten är att tillgodose stadens behov av en effektiv, miljö- och kvalitetsmässig kollektivtrafik samt där till hörande tjänster och produkter inom trafikområdet."
GS Trafikantservice AB erbjuder service inom kollektivtrafikområdet i syfte att underlätta resandet och bidra till en ökad trivsel och trygghet. Trafikantservice består av fyra enheter med olika uppdrag.
Enheten Resurspoolen söker nu Trygghetsvärdar på uppdrag av Göteborgs Stad som initierar en insats där trygghetsvärdar kontinuerligt finns på återkommande knutpunkter i Göteborg under kvällar/nätter. Syftet är att skapa trygghet i offentlig miljö genom att vara synlig och ge information och stöd till invånare.
Som trygghetsvärd arbetar du i team på olika platser i Göteborg med arbetstid från eftermiddag till sen kväll/natt. Man utgår från centrala Göteborg och rör sig till en plats eller knutpunkt, alternativt färdas tillsammans i kollektivtrafiken. Trygghetsvärdarna arbetar för att skapa dialog och trygghet genom att vara tillgänglig för invånarna och behjälplig som resesällskap, stödja med kontaktuppgifter och svara på frågor.Kvalifikationer
Vi söker dig med relevant arbetslivserfarenhet där du gärna har arbetat inom socialt arbete eller har erfarenhet inom service. Som person är du hjälpsam, uppmärksam och har lätt för att skapa nya kontakter. Du är trygg och mogen och ger ett förtroendegivande intryck, du är tydlig och duktig på att läsa av situationer. Vidare har du gärna kunskap om olika strukturer i samhället och inblick i kulturer. Vi ser gärna att du pratar flera språk där svenska i tal och skrift samt engelska i tal är ett krav.
Meriterande är erfarenhet inom trygghetsskapande arbete, gärna inom ideella organisationer, kommun eller i samverkan med aktörer som polis. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Hos oss får du vara med och göra skillnad!
ÖVRIGT
Vi är en drogfri arbetsplats och tillämpar därför alltid drogtester i samband med anställning.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Enligt avtal.
