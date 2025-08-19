Gruppträningsinstruktör
2025-08-19
Är du redo att ta ditt träningsengagemang till nästa nivå? Fitness24Seven söker inte bara gruppträningsinstruktörer - vi letar efter energiska ledare som brinner för att inspirera andra till att nå sina träningsmål. Älskar du svett och träning till bra musik? Då har du kommit till rätt plats.
Om rollen Du är rytmen, ledaren och hjärtslagen på våra gruppass. Som gruppträningsinstruktör är det din uppgift att leda såväl erfarna som oerfarna deltagare genom passet - i varje puls och varje rörelse. Vi tror på att träning ska vara rolig, inspirerande och tillgänglig för alla - och det är här du kommer in i bilden.
I dagsläget erbjuder vi över 20 olika gruppträningspass - allt från styrkepass, funktionell träning, kondition och HIIT till dans, boxning och yoga. Alla våra gruppass kan anpassas efter deltagarens nivå och dagsform.
Tjänsten innebär en timanställning på 1 till 5 timmar i veckan på Fitness24Seven Landskrona Centrum. Har du ingen utbildning som instruktör? Ingen fara - är du rätt person för oss så ingår det i din anställning.
Vi söker dig För att trivas och utvecklas i rollen som gruppträningsinstruktör söker vi dig som är engagerad, har lätt för att inspirera och med tydlighet kan vägleda andra genom sin träning. Vi ser gärna att du har gått på gruppass tidigare och innehar viss erfarenhet från det koncept/kategori av pass som du är intresserad av att bli instruktör i.
Vi söker nu instruktörer i Tabata, Core och Hiit The Zone.
Givetvis har du lätt för att leda andra och stå inför ett peppat gäng deltagare och prata. Ditt intresse för träning och hälsa ser vi som en självklarhet.
Vad erbjuder vi? Som anställd på Fitness24Seven erbjuder vi en rad olika förmåner.
Gratis gymkort som gäller på alla våra gym i 5 olika länder.
Goda utvecklingsmöjligheter inom företaget genom såväl interna som externa utbildningar.
Vara med och hjälpa andra till ett hälsosammare liv - tillsammans med andra entusiastiska kollegor.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och genomför därför obligatoriskt drogtest och bakgrundskontroll vid nyanställning av personal.
Om Fitness24Seven För oss är det enkelt - oavsett vem du är ska du ha möjlighet att träna. Därför är vi måna om att träning och välmående ska vara tillgängligt för alla. Vårt unika koncept gör det möjligt för alla medlemmar att träna när som helst på dygnet, och så nära hemmet eller arbetsplatsen som möjligt - till ett attraktivt pris. Dessutom ingår gruppträning och tjejgym i medlemskapet utan extra kostnad.
Sedan 2003 har vi gått från att ha 1 gym i Malmö till att idag ha fler än 270 anläggningar i 5 länder - Sverige, Norge, Finland, Colombia och Thailand. Vi har ett stort fokus kring CSR och arbetar både med egna välgörenhetsprojekt och mot organisationer så som SOS-barnbyar. Välkommen till Fitness24Seven. Ersättning
