Gruppledare inom hemstädning - Hemfrid Linköping
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Linköping Visa alla städarjobb i Linköping
2025-10-23
HEMFRID SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM SERVICETEAMARE I LINKÖPING
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster i hemmet så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.
Vi söker ständigt efter personal som kan tänka sig jobba hos oss runt om i Stockholm och andra delar av Sverige. Besök gärna vår hemsida www.hemfrid.se/karriar
för att se andra städer där vi söker personal i.
HEMSTÄDNING I VÄRLDSKLASS
Att arbeta hos oss på Hemfrid innebär mer än att bara leverera hemstädning i världsklass - du blir en nyckelperson i teamet. Som gruppledare inom hemstädning har du en viktig roll i att både arbeta praktiskt med städning och samtidigt stötta, vägleda och inspirera dina kollegor. Tillsammans skapar ni bästa möjliga service och gör våra kunders vardag enklare.
Du blir en del av ett härligt gäng från olika delar av världen, där vi samarbetar, peppar och utvecklar varandra - men där du får en extra möjlighet att ta ansvar och leda arbetet framåt.
Vi letar efter dig som:
Har tidigare erfarenhet inom hemstädning
Har ett intresse eller erfarenhet av ledarskap
Tycker om att arbeta tillsammans med andra och samtidigt ta ansvar
Är engagerad och vill utvecklas i rollen som gruppledare
Pratar svenska eller engelska
Kan arbeta flexibla timmar och anpassa dig efter kundernas behov
Är flexibel att arbeta utan fasta kunder
Det är starkt meriterande om du har körkort (B), och gärna egen bil.
Vi erbjuder dig;
Vi erbjuder dig allt från timanställning till en sysselsättningsgrad på 50-75%. Beroende på vad som passar dig!
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag
Utbildning inom hemstädning med fokus på din utveckling
Härliga kollegor från hela världen
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
Nyfiken på var vi söker personal? Upptäck alla områden här!
HEMFRID IS LOOKING FOR YOU WHO WANT TO WORK AS A SERVICETEAMARE IN GOTHENBURG
Hemfrid is Sweden's largest company in home cleaning. We assist our customers with household services such as cleaning, window washing, moving services, and much more.
We are constantly looking for staff who are interested in working with us in Stockholm and other parts of Sweden. Please visit our website www.hemfrid.se/karriar
to see other cities where we are hiring.
WORLD-CLASS HOME CLEANING
Working with us at Hemfrid means more than delivering world-class home cleaning - you become a key person in the team. As a Team Leader in Home Cleaning, you will not only work hands-on with cleaning but also support, guide, and inspire your colleagues. Together, you create the best possible service and make everyday life easier for our customers.
You'll be part of a fantastic team from different parts of the world, where we collaborate, encourage, and learn from each other - and where you get the opportunity to take responsibility and lead the way forward.
We are looking for someone who:
Has previous experience in home cleaning
Has an interest in, or experience of, leadership
Enjoys working with others while taking responsibility
Is committed and eager to grow in a leadership role
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours and adapt to customers' needs
Is flexible to work without fixed customers
A driver's license (B) and access to your own car is highly meritorious.
We offer you:
We offer everything from hourly employment to a workload of 50-75%, depending on what suits you best!
Collective agreement and good employment conditions
Liability insurance, health insurance, pension insurance, and wellness allowance
Training in home cleaning with a focus on your development
Wonderful colleagues from all over the world
Do you want to join us? Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
.
Curious about where we're hiring? Discover all our locations here! Ersättning
