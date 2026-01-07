Gruppledare - Ordningsvakt Uppsala

Q Security AB / Chefsjobb / Uppsala
2026-01-07


Vi söker gruppledare för Ordningsvakter till Uppsala
Motiveras du av att utveckla dig själv och andra? Då kan du hjälpa oss att få vår växande avdelning att fungera som allra bäst och samtidigt göra en samhällsinsats.
Vi på Q Security letar just nu efter en gruppledare kväll/natt för Uppsalas ordningsvakter. Här kommer du tillsammans med övriga chefer arbeta med att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare.
Genom ditt engagemang och tydliga ledarskap lägger du grunden till väl sammansvetsade avdelning.
Du kommer till exempel att:Leda och planera det dagliga arbetet på ett effektivt sätt.Vara delaktig i schemaläggning, rekrytering m.m.Säkerställa att Q Securitys ordningsregler samt policys följs och efterlevs.Tjänsten passar dig som är nyfiken på en ledande roll där du får möjlighet att arbeta både på egen hand, och tillsammans med kollegor.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Kvalifikationer
Du är utbildad Ordningsvakt

Har minst 3 års erfarenhet från säkerhetsbranschen

Gymnasiekompetens

B-körkort

Ostraffad

Kunna kommunicera på svenska och engelska

Vara minst 20 år

Ha god hälsa och fysik

Meriterande

Erfarenhet av arbetsledning

God kännedom om det geografiska arbetsområdet Uppsala

Erfarenhet från GuardTools Office

God kunskap i Microsoft Officepaketet

Väktare

Skyddsvakt

Genomförd vapenutbildning enl FAP 694-1

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.Arbetstider: HeltidVaraktighet: Heltid, tillträde enligt överenskommelse.Placering: UppsalaÖvrigt:Vi tillämpar 6 mån provanställning.Vi arbetar med urvalstesterRekryteringen sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan ansökningsdagen. Därför ser vi gärna att du söker omgående.Q Security tillämpar provanställning 6 månader

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6629651-1776716".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Q Security AB (org.nr 556656-4455), https://qsecurity.teamtailor.com
Svederusgatan 1D (visa karta)
754 50  UPPSALA

Arbetsplats
Q Security

Jobbnummer
9671235

