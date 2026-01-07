Gruppledare - Ordningsvakt Uppsala
2026-01-07
Vi söker gruppledare för Ordningsvakter till Uppsala
Motiveras du av att utveckla dig själv och andra? Då kan du hjälpa oss att få vår växande avdelning att fungera som allra bäst och samtidigt göra en samhällsinsats.
Vi på Q Security letar just nu efter en gruppledare kväll/natt för Uppsalas ordningsvakter. Här kommer du tillsammans med övriga chefer arbeta med att skapa rätt förutsättningar för våra medarbetare.
Genom ditt engagemang och tydliga ledarskap lägger du grunden till väl sammansvetsade avdelning.
Du kommer till exempel att:Leda och planera det dagliga arbetet på ett effektivt sätt.Vara delaktig i schemaläggning, rekrytering m.m.Säkerställa att Q Securitys ordningsregler samt policys följs och efterlevs.Tjänsten passar dig som är nyfiken på en ledande roll där du får möjlighet att arbeta både på egen hand, och tillsammans med kollegor.Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
Du är utbildad Ordningsvakt
Har minst 3 års erfarenhet från säkerhetsbranschen
Gymnasiekompetens
B-körkort
Ostraffad
Kunna kommunicera på svenska och engelska
Vara minst 20 år
Ha god hälsa och fysik
Meriterande
Erfarenhet av arbetsledning
God kännedom om det geografiska arbetsområdet Uppsala
Erfarenhet från GuardTools Office
God kunskap i Microsoft Officepaketet
Väktare
Skyddsvakt
Genomförd vapenutbildning enl FAP 694-1
Vi tillämpar 6 mån provanställning.Vi arbetar med urvalstesterRekryteringen sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan ansökningsdagen. Därför ser vi gärna att du söker omgående.Q Security tillämpar provanställning 6 månader
