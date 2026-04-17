Gruppchef till Solbacken Kungsholmen
Vardaga AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-04-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du undersköterska och vill ta nästa steg i karriären? Som gruppchef hos oss på Solbacken i Kungsholmen får du en ledarroll och coachar ditt team i arbetet med att skapa en bra vardag för de som bor här. En fantastisk möjlighet för dig som är bra på att skapa delaktighet och att få andra att växa på jobbet.
Höjdpunkter:
Utbildning för att du ska lyckas: Alla chefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Om Solbacken
Solbacken är ett demensboende som består av gruppboende, korttidsboende, växelvårdsplatser samt en dagverksamhet. Det finns även möjlighet för par att bo tillsammans.
Vi lägger fokus på god omsorg av hög kvalitet och erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter, både individuellt och i grupp.
Om rollen
Gruppchefsrollen är en del av Vardagas vinnande koncept för det nära ledarskapet. Du är en "spelande tränare" och kombinerar praktiskt arbete med administration.
Din primära arbetsuppgift är att coacha och arbeta i det dagliga omsorgsarbetet tillsammans med teamet. Du är dina medarbetares förebild. Genom att vara engagerad, närvarande, svara på frågor, ge feedback och bekräfta dina medarbetare skapar du ett gott arbetsklimat i gruppen. Du arbetar dagtid, helger och kvällar. I rollen ingår att du:
har personal- och planeringsansvar för din arbetsgrupp
är delaktig i att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten i enlighet med Vardagas koncept
samverkar, bollar och utbyter erfarenheter med dina gruppchefskollegor
rapporterar till verksamhetschefen och har möjlighet att påverka genom ditt deltagande i den lokala ledningsgruppen.
Aktivt ledarskap i vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Det är självklart att du som chef lever våra värderingar.
Din erfarenhet och kunskap
Vi vill att du som söker är:
tydlig och skapar delaktighet
coachande och har förmågan att motivera och skapa engagemang hos våra medarbetare
duktig på att ge och ta emot feedback
prestigelös och lättlärd
självständig och samarbetsvillig
affärsmässig genom att vilja och har förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Du är utbildad undersköterska, har god datorvana och talar och skriver flytande svenska. Erfarenhet från äldreomsorg och ledarskap är meriterande för denna roll. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-04-17Övrig information
Sysselsättningsgrad: 100 %
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna: alma.skarp@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Mer om Vardaga, läs här!Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7264522-1953815". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Evenemangsgatan 21 (visa karta
)
169 56 SOLNA Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9862259