Gruppchef till resehandlingssektionen
2026-02-24
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
PO Storgöteborg
I polisområde Storgöteborg bor närmare en miljon invånare. Vårt geografiska område spänner över sju kommuner. Polisområde Storgöteborg är indelat i fem lokalpolisområden: Göteborg city, Kungälv/Ale, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg nordost och Storgöteborg syd. På polisområdesnivå organiseras även personintaget, stöd- och utredningsverksamhet samt polisområdets kansli.
Kansli
Områdeskansliets uppgift är att stödja områdesledningen med operativ koordinering, förvaltning och uppföljning av verksamheten. Kansliet samordnar sakfrågor, stödjer verksamhetsgrenar och polisområdet i stort. Kansliet innehåller även polisområdets
driftcenter samt sektionen för resehandlingar dit vi nu söker en gruppchef.Publiceringsdatum2026-02-24Arbetsuppgifter
Vårt uppdrag är att på ett rättssäkert sätt utfärda pass och nationella ID-kort genom att tillhandahålla passtider och ge medborgarna god service. Som gruppchef kommer du att ha personal-, verksamhets och arbetsmiljöansvar för en av våra fyra passgrupper som består av cirka 10 medarbetare. Belastningen varierar över året och därmed också bemanningen. Du förväntas ha ett nära samarbete med dina gruppchefskollegor samt utöva ett nära ledarskap med daglig arbetsledning och fokus på ärendeflödena.
Som chef för resehandlingar rapporterar du till sektionschef samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området resehandlingar och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• minst 6 månader sammanhängande erfarenhet av att arbeta som chef eller i en arbetsledande funktion
• erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, exempelvis offentlig verksamhet som innefattat service/medborgarmöten eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant
• erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
• gymnasieexamen alternativt annan utbildning i kombination med relevant arbetslivserfarenhet
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• aktuell erfarenhet av att verka i rollen som chef med personal- och arbetsmiljöansvar
• erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
• ingått i ledningsforum
• erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
• kunskap om organisationen och arbetssätt vid passhandläggning
• chefs- och ledarskapsutbildning för direkt nivå
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer utanför polisorganisationen/den egna organisationen
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
• analys och helhetssyn
• mål och resultat
• utveckling och förändring
• social säkerhet
• muntlig och skriftlig kommunikation
• skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/.
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare.
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
ÖVRIGT
Fackliga företrädare: Polisförbundet, ST inom Polisen, SEKO Polisen och SACO-S nås via Polisens växel, 114 14.
Anställningsbenämning: handläggare
Arbetsort: Göteborg alternativt Mölndal
Funktion: chef, grupp
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
