Gruppchef till rättsenheten
Har du gedigen erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete? Är du en tillitsfull ledare som ser din verksamhet i ett större sammanhang? Motiveras du av att arbeta förutsättningsskapande och få andra att utvecklas och växa? Då ska du söka tjänsten som gruppchef till rättsenheten. Välkommen med din ansökan.
Tillsammans skyddar vi Sverige.
Det här är ditt uppdrag
Som gruppchef på rättsenheten ansvarar du för ett tiotal kvalificerade verksjurister som arbetar med frågor kopplade till framför allt dataskydd samt straff- och processrätt. Arbetet kännetecknas av högt förtroende, samarbete och professionalism. Då gruppen har en viktig myndighetsövergripande funktion är kommunikation och samverkan en betydande del av arbetet och en förutsättning för att lyckas i uppdraget.
I rollen ingår chefs- och personalansvar och du arbetar aktivt med att utveckla verksamheten och att säkerställa att rätt arbetssätt, metoder och processer utvecklas, kvalitetssäkras och följs upp. Som chef ser du till att vara tillgänglig och leder verksamheten i god balans mellan resultat- och relationsfokus och med ett tillitsbaserat förhållningssätt. Vidare ansvarar du även för rekrytering, utbildning och lönesättning.
Du planerar, prioriterar, leder och fördelar arbetet och ser till att resurser används på bästa sätt. Du tillser att gruppens rådgivning är enhetlig och samordnad mellan rättsområdena på enheten och tillsammans med medarbetarna säkerställer du att juridiska bedömningar av hög kvalitet tas fram i rätt tid.
Som gruppchef på rättsenheten företräder du arbetsgivaren i relation till medarbetarna och arbetsgivarorganisationerna. Vidare ingår det även i rollen att företräda rättsenheten och Säkerhetspolisen externt, både nationellt och internationellt.
Du ingår, tillsammans med enhetschefen och den andra gruppchefen, i enhetens ledningsgrupp där stor vikt ligger i att ni bidrar till ett enhetligt och tydligt ledarskap. Utifrån ett helhetsperspektiv arbetar ni för att driva enheten framåt och för att verksamheten utvecklas i enlighet med myndighetens övergripande mål och behov.
Du tar tillvara på medarbetares initiativ och drivkrafter och är öppen för nya idéer och arbetssätt. Genom systematiskt arbetsmiljöarbete skapar du förutsättningar för en god arbetsmiljö där medarbetare trivs och utvecklas.
I övrigt biträder du chefsjuristen och enhetschefen i deras frågor samt driver och bevakar författningsfrågor.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom och utanför Sverige förekommer.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.
Juristexamen
Flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete vid domstol, departement eller annan myndighet
Goda kunskaper och erfarenheter av ett flertal av de rättsområden som Säkerhetspolisen arbetar inom
Förmåga att utöva ett chefs- och ledarskap i enlighet med Säkerhetspolisens ledarskapspolicy
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
Chefs- eller annan ledarerfarenhet med personalansvar
Mycket god analytisk förmåga, innefattande förmåga att ta fram juridiska bedömningar av hög kvalitet
Goda kunskaper och erfarenheter av de rättsområden som gruppen arbetar inom
Kunskap om strategiska, operativa och taktiska frågor i Säkerhetspolisens verksamhet eller hos annan myndighet med liknande uppdrag
Erfarenhet av författningsarbete
Det här är kollegan vi söker
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som är engagerad och ansvarstagande. Som chef på Säkerhetspolisen utövar du ett ledarskap i enlighet med vår ledarskapspolicy. Chefer och ledare förväntas verka för helhetssyn, handlingskraft, goda relationer och lärande i ansvarstagandet för myndighetens uppdrag och dess resultat.
Det innebär bland annat att du har förmågan att se den egna verksamheten i ett större sammanhang och tar ansvar för din del av helheten. Du prioriterar och tar de beslut som behövs samt justerar dessa utifrån föränderliga förutsättningar. I din roll som chef agerar du som föredöme.
Du ger medarbetare handlingsutrymme att ta ett aktivt ansvar inom tydliga ramar samt agerar på de problem som uppstår och undanröjer hinder. I din roll som chef stödjer du andra ledare och bidrar till ett enhetligt och tydligt ledarskap. Du främjar samarbete och har en positiv förväntan på andra samt skapar ett tryggt, öppet klimat med avsikt att förstå andras perspektiv och goda intentioner.
Du coachar, stödjer, utmanar samt ger återkoppling med personlig omtanke. Vidare är du lyhörd och reflekterar över det egna ledarskapet, delar kunskap, erfarenheter och motiverar andra att göra detsamma.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har ett högt säkerhetsmedvetande.
Så tar du kontakt med oss
För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR-konsult, tfn 070-985 31 05.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-04-19.
Urvalsfrågor och information om hur du ansöker hittar du på vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansök genom att bifoga ditt CV (i den här rekryteringsprocessen önskar vi inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna . Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säkerhetspolisen
