Gruppchef till Operativ Kommunikation
2026-02-02
Om Arbetsplatsen
Är du redo för en större uppgift
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli. Myndigheten befinner sig i en omfattande tillväxt som kommer att pågå de kommande åren. Detta för att kunna möta framtidens utmaningar. Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.
Operativa enheten tillhör Region Stockholm. Uppdraget är att aktivt stödja lokalpolisområden, polisområden och enheter i sitt grunduppdrag. Detta görs genom att utveckla och tillhandahålla specialistförmåga som höjer den operativa effekten i arbetet med regionens problembild. Med specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet.
Nu söker vi en driven och engagerad gruppchef till Sektionen för Operativ kommunikation. Sektionen arbetar med brottsförebyggande påverkansarbete och består av tre grupper: Förhandlarna, Dialogpoliserna, och Operativ kommunikation där även krisstöd och volontärverksamhet ingår. Som gruppchef för gruppen Operativ kommunikation ges du stor frihet att utveckla och styra din verksamhet efter enhetens operativa mål. Du får möjlighet att på djupet arbeta med brottsförebyggande insatser i syfte att förändra, och du är med och påverkar viktiga beslut som myndigheten tar. Operativ kommunikation innebär att med polisiära metoder och kommunikation arbeta med områden, ämnen och grupper i syfte att få ner brottsligheten.
Arbetsuppgifter
Som chef för operativ kommunikation rapporterar du till sektionschefen samt ingår i sektionens ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för gruppens verksamhet inom området operativ kommunikation och dess resultat. Som gruppchef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.Publiceringsdatum2026-02-02Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
minst 1 års sammanhängande erfarenhet av att ha arbetat som gruppchef
erfarenhet av att leda förändrings- och utvecklingsarbeten
erfarenhet av aktuellt verksamhetsområde, omfattande erfarenhet av brottsförebyggande arbete
för funktionen relevant examen, polisexamen i enlighet med Polisförordningen (2014:110)
svenskt medborgarskap
erfarenhet av att leda andra mot uppsatta mål och resultat
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
ingått i ledningsforum
omfattande erfarenhet av operativ kommunikation mot olika målgrupper i brottsförebyggande syfte
erfarenhet av arbete inom polismyndighetens operativa driftledning
chefs- och ledarskapsutbildning för direkt, indirekt och/eller strategisk nivå
erfarenhet av att leda samverkan med många intressenter och samhällsaktörer utanför såväl som inom polismyndigheten
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
analys och helhetssyn
mål och resultat
utveckling och förändring
social säkerhet
muntlig och skriftlig kommunikation
skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna https://polisen.se/ledarkriterier/
Om inte länken är klickbar kopiera och klistra in länktexten i din webbläsare. Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Anställning
Tillsvidareanställning med funktion som chef grupp
Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
Placering i Stockholm
Arbetstidsförläggning VP 5:2
Övrig information
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna i ditt ansökningsmejl. Du hittar fullständig annons, information om ansökan samt urvalsfrågor på https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/februari/gruppchef-till-operativ-kommunikation/
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering
och https://polisen.se/sakerhetsprovning
Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Läs mer om vår hantering av personuppgifter på https://polisen.se/personuppgifter/rekrytering
Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Polismyndigheten
Polismyndigheten erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
