Gruppchef för Service Management till SEK
TNG Group AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
SEK i Stockholm söker en engagerad och drivande Gruppchef för Service Management!
SEK är det stora lilla företaget - vi är ca 300 personer med en stor systemmiljö, en komplex affär och ett viktigt uppdrag! Välkommen till en arbetsplats som präglas av samarbete, engagemang och utveckling!Det här är en roll för dig som vill använda din egen operativa erfarenhet för att bygga struktur, riktning och arbetssätt för vår systemförvaltning och leverantörsuppföljning. Tillsammans skapar du och ditt team långsiktigt hållbara arbetssätt och leveranser som stärker både kvalitet och samarbete mellan IT och verksamhet. Kort sagt: här får du möjlighet att påverka hur Service Management bedrivs på organisationsnivå.
Vi erbjuder dig
En ledande roll med stort ansvar för både verksamhet och personal
Möjligheten att påverka och utveckla arbetssätt, rutiner och kultur i en viktig funktion
En trygg arbetsplats med fokus på samarbete, engagemang och personlig utveckling
Det här gör du hos oss
Som Gruppchef Service Management har du det övergripande ansvaret för en grupp om 10 Service Managers. Gruppen ansvarar för förvaltning av alla våra system och applikationer - både inköpta och egenutvecklade. Medarbetarna följer upp och samverkar med leverantörer likväl som interna parter på både IT-avdelningen och runt om i verksamheten. De har en central och viktig roll som är avgörande för stabilitet, kontroll och vidareutveckling av systemlandskapet på SEK.
Ditt ansvar som gruppchef omfattar:
Att leda, coacha och utveckla ditt team för att skapa engagemang och gemenskap, samt främja gott samarbete med övriga avdelningar inom och utanför CIO-området
Att styra, samordna och effektivisera arbetssätt, rutiner och processer inom Service Management, inklusive att säkerställa att rätt bemanning och kompetens finns i gruppen
Att säkerställa kvalitet och leverans i förvaltning och leverantörsstyrning/uppföljning, och att beslut i och för gruppen går i linje med SEK:s mål och ambitioner
Att driva förbättringsinitiativ och leda enheten, strategiskt och operativt, i en organisation som befinner sig i en agil transformation, där du vidareutvecklar hybrida arbetssätt mellan agila roller och Service Management.
Ditt team och arbetsplats
Gruppen Service Management, som du tillhör och leder, ligger inom vår CIO-organisation där våra ca 120 IT-specialister är grupperade inom bland annat IT Development, IT Operations och IT Security. Gruppen består av erfarna och självgående Service Managers. I denna roll tillhör du funktionen Project & Service Management och rapporterar till chef för Project & Service Management.
Vårt kontor ligger på Fleminggatan 20 i Stockholm och vi arbetar med ett flexibelt arbetssätt och möjlighet att jobba på distans upp till två dagar per vecka när det passar uppgifterna och teamets leveranser.
Mer om dig
Vi söker dig som är en trygg, inspirerande ledare, senior i ditt ledarskap och van att skapa engagemang och riktning. Du har själv arbetat operativt som Service Manager eller i en likvärdig roll, vilket har gett dig en god förståelse för hantverket och den dagliga leveransen. Därefter har du gått vidare till ledande roller där du har utvecklat ditt ledarskap. Erfarenhet från bank- och finansbranschen är meriterande.
Du kombinerar ett strategiskt perspektiv med ett praktiskt, lösningsorienterat arbetssätt. Din kommunikativa förmåga och samarbetsvilja gör att du bygger förtroende och skapar förståelse för gruppens uppdrag. Du är resultatorienterad, strukturerad och trivs med att ta ansvar för att mål uppnås.
Vi ser gärna att du har en relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet.
Välkommen med din ansökan!
Så här får vi kontakt
I den här rekryteringen har vi valt att samarbeta med Ada Digital som strävar efter en transparent, inkluderande och snabbrörlig rekryteringsupplevelse. Vi vill veta mer om dig och din potential! Du söker tjänsten enkelt och behöver inte bifoga några dokument. Det räcker med en motivering till varför du söker tjänsten och om du saknar CV kan du bifoga din LinkedIn-profil. Följ sedan din ansökan live via vår hemsida. Urvalet sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdatum. Är du nyfiken och vill veta mer innan du söker? Hör av dig till ansvarig rekryterare. Vi ser fram emot att få kontakt med dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
Fleminggatan 20 (visa karta
)
112 26 STOCKHOLM Arbetsplats
Svensk Exportkredit Kontakt
Talent Business Partner
Mikaela Ströberg mikaela.stroberg@adadigital.se 0707615972 Jobbnummer
9729874