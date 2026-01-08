Gruppchef för Motorteknik
Vill du vara med och leda ett team som kombinerar teknisk kompetens med kundfokus? Har du ett coachande ledarskap och ett genuint intresse för både människor och mätetal? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker nu en engagerad och analytisk gruppchef till en av våra tre motorteknikgrupper inom Skador. Du blir en del av en ledningsgrupp med det viktiga fokuset att säkerställa kostnadskontroll och smidiga kundresor, både via externa partners och i direkt kundkontakt, samtidigt som vi bygger en trivsam arbetsmiljö.
Det här gör du som gruppchef för Motorteknik på Folksam
Som gruppchef ansvarar du för att skapa rätt förutsättningar för dina medarbetare att lyckas. Du leder, coachar och utvecklar gruppen i en miljö där prestation och arbetsglädje står i balans. Du har ett nära ledarskap och arbetar aktivt med uppföljning, feedback och individuell utveckling. Du har personal-, arbetsmiljö- och resultatansvar för cirka 15 motortekniker, både på plats i Göteborg och på andra orter i landet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Identifiera individers potential och utmaningar, ta fram och implementera utvecklingsplaner
• Coacha medarbetare utifrån mätetal med fokus på att utveckla beteenden som stärker prestation
• Leda förändringsarbete med fokus på kundnytta och affärsmässighet
• Arbeta med trivsel, välmående och psykologisk trygghet i gruppen
• Rekrytera, introducera och bemanna
• Driva kulturbyggande aktiviteter
• Leda utvecklingsinitiativ i riktning mot ett enklare, snabbare, mer lönsamt och kundorienterat Folksam
Du samarbetar nära dina chefskollegor och ingår i ledningsgruppen för avdelning Motor, där du bidrar med din kunskap och engagemang för fortsatt utveckling.
Motorteknik är en del av Skadeenheten, som ansvarar för att hantera försäkringsärenden snabbt och enkelt med kunden i fokus. Gruppen arbetar med att granska, bedöma och fatta beslut i fordonstekniska skadeärenden, ofta utifrån digitala reparationskalkyler. Vi är cirka 900 medarbetare inom Skador, och på avdelningen arbetar cirka 85 personer med både skadereglering och fordonsteknik.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är en engagerad och trygg ledare med erfarenhet av att driva förändring och utveckla både människor och verksamhet. Du har en god förmåga att skapa struktur, prioritera och fatta kloka beslut i en dynamisk vardag.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
• Har en högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet samt gedigen arbetslivserfarenhet inom ledarskap
• Har framgångsrikt lett förändringsarbete och trivs i en coachande roll nära medarbetarna
• Är van att arbeta med både resultat och medarbetarnas välmående i fokus
• Har ett analytiskt tänkande och kan se samband mellan data och verksamhetsutveckling
• Är kommunikativ, lyhörd och skapar förtroende i dina relationer
• Har ett intresse för teknik - erfarenhet av bilbranschen är meriterande.
Du är en inspirerande ledare som ser styrkan i teamets gemensamma framgång. Med affärsmässighet och ett lösningsorienterat förhållningssätt skapar du engagemang och en tydlig målbild. Du förstår att ett gott ledarskap bygger på närvaro, tydlighet och tillit.
Vi tror på en kultur där vi lär av varandra, delar med oss och vågar testa nya sätt. Ledarskapet på Skador står å de fyra grundpelare - en tydlig riktning, psykologisk trygghet, prestation och välmående. Nyfiken på att redan nu veta mer om hur det är att vara ledare på Folksam? Klicka här!
Här kan du göra skillnad
Välkommen till Folksam - här driver du viktiga frågor framåt. Från de avgörande detaljerna till de stora perspektiven, med fokus på att förenkla våra kunders vardag. Det gör att du bidrar till något större, oavsett roll. Här finns det många roliga, utvecklande jobb och du har goda chanser till en spännande karriär.
Vi tror på ett hållbart arbetsliv och jobbar aktivt med inkludering och mångfald. Våra moderna kontor bjuder in till samarbete och lärande, här får vi saker att hända! Du har flexibiliteten att kunna varva arbete på kontoret med att jobba hemifrån, utifrån verksamhetens behov.
Läs mer och se filmer om livet hos oss på folksam.se/jobb-och-karriar.
Så söker du jobbet
Välkommen att skicka in din ansökan senast den 18 januari 2026.
Vill du veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta avdelningschef Age Hjelt, 073-422 78 24.
Fackliga representanter: Akademikerföreningen Susanna Järnek 0708-316946, Forena Mats Kjellgren 070-831 59 98 och Handels Mikael A Carlsson 0708-31 51 32.
