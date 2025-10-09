Gruppchef
2025-10-09
Vi söker en engagerad och driven gruppchef med flera års ledarskapserfarenheter till Dollarstores centrallager i Örebro. Den här tjänsten är förlagd till kvällsarbete.
Som gruppchef på vårt centrallager kommer du att ha övergripande ansvar för att leda, fördela och följa upp arbetsuppgifterna inom din personalgrupp och ditt ansvarsområde. Allt för att uppnå produktivitet och effektivitet i enlighet med företagets målsättningar, strategier och riktlinjer. Du kommer även arbeta med utveckling och förbättring tillsammans med dina chefskollegor så god samarbetsförmåga är en framgångsfaktor.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
- Planera och schemalägga det dagliga arbetet.
- Fördela arbetsuppgifter, följa upp och leda arbetet under skiftet för att maximera effektiviteten i lagret.
- Stötta och coacha medarbetare för att uppnå dagliga mål.
- Samarbeta med övriga gruppchefer och ledning.
- Följa upp så att alla arbetsinstruktioner och rutiner följs noggrant.
- Analysera avvikelser och föreslå förbättringar till QA (kvalitetsavdelningen).
- Delta aktivt i arbetsmiljöarbetet och säkerställ en säker och trygg arbetsmiljö.
- Rapportera enligt avtalade KPI:er till avdelningschefen.
- Ansvara för personalfrågor inklusive dokumentation, uppföljning, rekrytering och medarbetarsamtal.
- Delta aktivt i ledningsgruppsarbetet
Vi söker dig med minst två års dokumenterad chefserfarenhet inom lager/distribution. Vi ser att du är duktig på planering och arbetsfördelning samt har en erfarenhet att hantera snabba förändringar i verksamheten. För att lyckas i rollen är det avgörande att du är en trygg och stabil person. Du kan bygga starka och förtroendegivande relationer med både medarbetare och ledning, där din förmåga att skapa tillit och trygghet är nyckeln till framgång. Vidare behöver du ha erfarenhet av att hantera personalfrågor och samtidigt vara en tydlig och trovärdig ledare. För rollen krävs att du tidigare har arbetat administrativt i kombination med att styra och leda den operativa verksamheten. Vi ser att du behärskar det svenska språket obehindrat i tal och skrift. Även goda kunskaper i engelska i tal och skrift är av stor vikt, då vi tillhör en internationell koncern.
Vi söker efter en driven och flexibel ledare som vill vara med och påverka utifrån tidigare arbetslivserfarenheter. Du kan visa på en god samarbetsförmåga, kan motivera, leda och verka för en god arbetsmiljö. Du är prestigelös och har ett positivt och stöttande förhållningssätt gentemot dina kollegor och medarbetare. Förmågan att vara effektiv och noggrann är viktigt, liksom förmågan att skapa en välbalanserad arbetsfördelning. Att vara en aktiv förespråkare för företagets värderingar och kultur är en central del av den här rollen.
Anställningen är en tillsvidaretjänst med inledande provanställning. Du anställs som tjänsteman. Arbetstiden är förlagd till eftermiddag och kväll oftast med start kl 14:30-23:45.
Hur du ansöker:
Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver varför du är rätt person för rollen som gruppchef senast 2025-10-23. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För frågor ang tjänstens innehåll kontakta Angelie Hanell, mobilnr: 076-7217908
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och bli en del av vår häftiga framgångsresa. Om du är redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett fantastiskt team, ser vi fram emot din ansökan!
Dollarstore är en av Sveriges största lågprisaktörer och vi fortsätter växa. Idag har vi över 130 butiker i både Sverige och Danmark där vi erbjuder våra kunder glädje, gemenskap och fantastiska priser. Sedan augusti 2023 ingår Dollarstore i finska Tokmanni Group och tillsammans med dem är vi en av de ledande lågprisaktörerna i Norden och är listade på finska börsen. Tillsammans med våra 2000 medarbetare brinner vi för försäljning och mötet med kunden. Välkommen till Dollarstore!
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
