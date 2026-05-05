Grundskollärare tyska 40%
2026-05-05
Vill du vara med och väcka språklust hos våra elever? Vi söker nu en engagerad och kreativ lärare i tyska för årskurs 6-9. På Norrbyskolan tror vi på att språk öppnar dörrar till världen, och vi letar efter dig som kan göra grammatik begriplig och konversationer roliga.
Du måste kunna jobba måndag och onsdag då våra andra språklärare jobbar dessa dagar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i tyska för årskurs 6-9.
Inspirera eleverna att våga kommunicera på språket.
Betygssättning och dokumentation enligt gällande läroplan (Lgr22).
Skapa en trygg och studiemotiverande miljö i klassrummet.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare i tyska 7-9
Som person är du:
Relationsskapande: Du har förmågan att bygga förtroende med ungdomar.
Självständig: Du trivs med att äga ditt ämne och din planering.
Pedagogisk: Du kan anpassa din undervisning så att alla elever, oavsett nivå, känner att de lyckas.
Varför Norrbyskolan?
Norrbyskolan i Kista är en skola präglad av mångfald, framåtanda och en stark gemenskap. Här får du arbeta i en dynamisk miljö med nära till både kollektivtrafik och Kista Gallerias puls. Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar och kollegor som stöttar varandra.
Låter detta som rätt utmaning för dig? Skicka din ansökan (CV och ett kort personligt brev) till ansokan@norrbyskolan.se
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
vi ser fram emot att träffa dig!
Sista dag att ansöka är 2026-06-04
E-post: ansokan@norrbyskolan.se
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Lära AB
