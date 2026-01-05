Grundskollärare Ma/NO 6-9
Freinetskolan Bild och Form är en liten friskola med en klass i varje årskurs 1-9 belägen i Masthugget. Vi söker en lärare i matte och NO som vill ansluta sig till 6-9:ans arbetslag - från och med nu eller senast i mitten på mars nu i vår.
Tjänsten är på 100% och omfattar delat mentorskap i en klass. Vi önskar att du är behörig i både matte och ett par av NO-ämnena. Erfarenhet är meriterande men även du som är nyexaminerad är välkommen att söka,
I 6-9:ans arbetslag är det 8 lärare som tillsammans jobbar med det elevsociala och det tematiska arbetet. Du samarbetar med två av lärarna i laget om undervisningen i matte och NO.
Vi söker dig som är lugn och trygg i dig själv och har stort hjärta för alla sorters elever. Du jobbar strukturerat med att planera och följa upp din undervisning efter läroplanens mål. Du vet hur du gör grundläggande anpassningar för elever som behöver det.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden går ut. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan till christina@bildochform.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: christina@bildochform.se
Detta är ett heltidsjobb.
