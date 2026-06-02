Grundskollärare F-3 till Stenkulaskolan
2026-06-02
Ref: 20261397 Publiceringsdatum 2026-06-02
Stenkulaskolan har sedan augusti 2025 även blivit en resursskola, Stenkulaskolan Linden. Vi söker två grundskollärare i åk F-3 till Stenkulaskolan/Stenkulaskolan Linden. I ditt läraruppdrag hos oss planerar du din undervisning, genomför densamma och gör en bedömning av dina elevers förvärvade kunskaper. Planeringen av din undervisning kan komma att ske såväl enskilt som tillsammans med dina kollegor. Som grundskollärare på F-3 kommer du i nära samarbete med övriga kollegor att arbeta kring elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer samt elever med hörselnedsättning. Din undervisning är modern och kreativ och syftar till att nå och hitta strategier för att stärka dina elever, både kunskapsmässigt och i deras personliga utveckling. Vidare arbetar du också med ett löpande utvecklingsarbete. Ett utvecklingsarbete där du tillsammans med övrig skolpersonal aktivt jobbar för att upprätta och bibehålla en god lär- och arbetsmiljö för elever och medarbetare på vår skola. Vi har en speciallärare som handleder lärare inom läsning i sju steg och Phonics. Vår matematikundervisning följer Singaporemodellen.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning i åk F-3. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag. Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Du har en hög förmåga att skapa en tillgänglig lärmiljö för alla våra elever och god kompetens inom lågaffektivt bemötande.
Du behöver ha erfarenhet och kompetens att arbeta med barn inom NPF samt TAKK. Du kommer att undervisa i ordinarie klasser såväl som i mindre sammanhang med barn i behov av särskilt stöd. Likväl är det viktigt att du har kompetens att arbeta med barn med hörselnedsättning.
Stenkulaskolan är en F-9-skola med cirka 500 elever vilket även inbegriper en inkluderad resursskola. Detta innebär att all personal behöver vara öppen för att förändra sitt bemötande och sin undervisning för att på bästa sätt skapa en inkluderande lärmiljö som präglas av en stark tilltro till att alla elever vill lära. Stenkulaskolan är också Malmös alternativ för elever med hörselnedsättning, som är fullt inkluderade. Ovanstående förutsättningar möjliggör mindre undervisningsgrupper på skolan för att skapa rätt lärmiljö för varje elev. Vi jobbar efter Simon Sineks The Golden Circle och skolans Why är: "We Make The World A Better Place". Stenkulaskolans åtagandeplan har de senaste åren fokuserat på Tillgänglig lärmiljö, Språk och Kunskapsutvecklande Arbetssätt samt IKT som accelerator för pedagogiken. Åtagandena syftar till att skapa en upplevelse av tillhörighet för alla barn genom att samtliga anställda vidareutvecklar de förmågor som de behöver för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Vi tror på att vi alla alltid kan utvecklas och bli bättre och vår skolutveckling baseras på Michael Fullans tankar om Coherence. Här på Stenkulaskolan gör vi skillnad för ALLA elever på riktigt varje dag. Delta i skapandet av varje elevs bästa skola – du också!
Grundskoleförvaltningen – stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6500 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans – varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Sista dag att ansöka är 2026-06-16
