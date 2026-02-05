Grundskollärare F - 3
Karlsborgs kommun / Grundskollärarjobb / Karlsborg Visa alla grundskollärarjobb i Karlsborg
2026-02-05
, Tibro
, Vadstena
, Hjo
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlsborgs kommun i Karlsborg
Vår nya skola söker nu en lärare i F-3 som vill vara med och skapa goda förutsättningar för elevers tidiga lärande.
Vi erbjuder
Du som medarbetare är vår viktigaste resurs och vi jobbar aktivt med arbetsmiljöfrågor samt att kunna erbjuda ett förmånspaket som främjar din hälsa. Vi satsar på ett brett friskvårdsutbud genom gratis motionssim, vattengympa, möjlighet till kostnadsfri massage samt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme utifrån dina och verksamhetens förutsättningar. Ta del av alla förmåner via vår https://www.karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/formaner/.
Arbetsplatsen
Strandskolan är vackert belägen vid Bottensjön i centrala Karlsborg. Det unika läget tillsammans med skolgårdens utformning skapar goda förutsättningar för varierande aktiviteter i en naturskön miljö. På skolan går cirka 280 elever fördelade på förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har två fritidshemsavdelningar, Vågen och Vinden. Under höstlovet invigdes https://www.karlsborg.se/nyheter/2025/november/strandskolan-ar-invigd.-antligen-har-vi-var-skola-med-allting-under-ett-och-samma-tak
där vi nu alla samlas under ett och samma tak i moderna lokaler och som vi trivs mycket väl i.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Undervisning i årskurs 1. Du planerar, bedriver och utvärderar ditt pedagogiska arbete i enlighet med gällande läroplan och styrdokument, samt utför inom yrket i övrigt förekommande arbetsuppgifter. Tillsammans med övrig personal på skolan driver du en verksamhet som hjälper eleverna att bli trygga, kreativa och nyfikna med elevernas lärande i fokus och en vilja att vara med och bidra till en ökad måluppfyllelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad och legitimerad grundskollärare med behörighet i svenska, matematik, engelska samt samhällsorienterande eller naturorienterande ämnen.
Du har god förståelse för elevers olika sätt att lära och anpassar din undervisning för att möta varje elevs behov. Du samarbetar gärna med kollegor, andra professioner och vårdnadshavare och har alltid elevens bästa i fokus. För eleverna är du en trygg och stabil vuxen.
Digitala verktyg är en naturlig del av din undervisning och du känner dig bekväm med att använda dem i ditt pedagogiska arbete. Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Du som funderar på att söka tjänsten är varmt välkommen att höra av dig till oss, men vi undanber oss kontakt från försäljnings- och rekryteringsbolag.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629) Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Skolverksamhet, Strandskolan Kontakt
Kent Larsson 0505-17320 Jobbnummer
9724229