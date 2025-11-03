Grundskollärare, Bredgårsskolan
2025-11-03
För Strömsunds kommun är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet och få möjlighet att utvecklas och växa med sina arbetsuppgifter. Våra chefer har det viktiga uppdraget att se till att vi alla känner oss delaktiga, respekterade och ansvarstagande på jobbet.
Som kommun ansvarar vi bland annat för undervisning, vård och omsorg, samhällsbyggnad, arbetsmarknad, kultur och servicetjänster. Jobben vi gör får kommunen att fungera och det är betydelsefullt för invånarna - och skapar meningsfullhet i vår arbetsvardag.
Vi gör skillnad för människor dygnet runt, årets alla dagar. Vill du bli en del av vårt viktiga arbete? Välkommen med din ansökan!
Bredgårdsskolan är en skola för elever från förskoleklass till årskurs sex i Strömsunds tätort. Skolan har cirka 180 elever och ca 34 anställda. Som lärare på Bredgårdsskolan är du klasslärare och i varje klass finns en resursperson som jobbar jämsides med dig som lärare stor del av dagen. Eleverna är fördelade i flera olika skolbyggnader. Fritidshem finns i en av byggnaderna. Vi på Bredgårdsskolan jobbar mycket aktivt med värdegrunden, det genomsyrar hela skolans arbete och all personal är ute på rasterna och är aktivt närvarande med eleverna.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Vi söker lärare med behörighet att undervisa inom grundskolan. Du kan ha en examen som sträcker sig från åk F-3 eller 4-6. Du kommer att ha ansvaret för en klass och bedriva huvuddelen av undervisningen i gruppen. Du kommer att ingå i ett arbetslag och självständigt samt tillsammans med andra planera, genomföra och utvärdera det pedagogiska arbetet.
Som lärare på vår skola förväntas du samarbeta aktivt för att skapa en vi-känsla där personal, elever och vårdnadshavare känner ett gemensamt ansvar för skolans miljö, trivsel och utveckling. Samverkan med föräldrar och samarbete med övrig personal är en viktig del av arbetet. Är du nyexaminerad erbjuder vi mentorsstöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med erfarenhet och behörighet att undervisa i grundskolan.
Vi söker dig som vill arbeta på en mindre ort där trygghet och känsla av samhörighet är viktigt och ses som en förutsättning för att eleverna ska kunna lära sig på bästa sätt.
Du ska vara utåtriktad, ansvarstagande och samarbetsvillig. Dessutom är du intresserad av att utveckla dig själv och skolan samt våga tänka i nya banor. Du ska också ha förmåga att ansvara, planera, genomföra och följa upp verksamhet.
Du ska ha grundläggande datorvana för att kunna använda de IT-verktyg som vi använder i undervisningen.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Rekrytering sker löpande under annonseringen.
Vi har gjort ett genomtänkt val av kanaler för den här rekryteringen. Vi vill inte bli kontaktade av försäljare, vänligen respektera detta.
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
Rektor, Berdgårdsskolan
Maria Sandberg maria.sandberg@stromsund.se 0670-16346
