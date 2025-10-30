Grundskollärare åk 4 - Ursvikskolan
Sundbybergs kommun / Grundskollärarjobb / Sundbyberg Visa alla grundskollärarjobb i Sundbyberg
2025-10-30
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Ekerö
, Södertälje
eller i hela Sverige
Du vill utvecklas. Och bevara. Precis som vi.
Här på Ursvikskolan jobbar vi efter visionen:
På vår skola, ska varje elev i en trygg och trivsam miljö få möjlighet att utvecklas, utmanas och efter egen förmåga nå så höga resultat som möjligt.
Hos oss arbetar vi tillsammans med fullt fokus på lärande för våra 480 elever. Skolan som är en f-6 skola med två till tre paralleller ligger i Ursvik med närhet till naturen. Till hösten utökas skolan och vi blir då cirka 550 elever och 60 personal. Vi står i och med detta inför en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande i en trygg lärmiljö.
Om tjänsten
Vi söker en ämneslärare i åk4. Vår årskurs 4 består av tre klasser. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning fram till 19/12 om 60%, med chans till förlängning och utökning. Du kommer att ha en viktig roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet kopplat till våra elevers lärande.
Arbetsuppgifter
Som lärare på Ursvikskolan kommer du att undervisa i NO, teknik och studiestöd. Du ingår i ett arbetslag där det kollegiala arbetet värdesätts. Analys av resultat för vidare planering av undervisning och extra anpassningar blir en viktig del av ditt arbete - alltid med eleven i fokus!
Kvalifikationer
Du är färdigutbildad grundskollärare med lärarlegitimation. Gärna med erfarenhet av att arbeta inom skolan.
Personliga egenskaper
Vi ser att du:
• är kommunikativ och modig
• har ett lösningsfokuserat synsätt
• har en god samarbetsförmåga för att kunna skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• har ett stort intresse för att driva klassundervisning
• kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift
Sista dag att ansöka är 2025-11-09. Intervjuer sker löpande. Tillsättning snarast möjligt.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/ Arbetsplats
Sundbybergs stad Kontakt
Rektor
Emelie Groop emelie.groop@sundbyberg.se Jobbnummer
9582357