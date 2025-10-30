Grundskollärare åk 4 - Ursvikskolan

Sundbybergs kommun / Grundskollärarjobb / Sundbyberg
2025-10-30


Visa alla grundskollärarjobb i Sundbyberg, Solna, Danderyd, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sundbybergs kommun i Sundbyberg, Solna, Stockholm, Ekerö, Södertälje eller i hela Sverige

Du vill utvecklas. Och bevara. Precis som vi.

Här på Ursvikskolan jobbar vi efter visionen:

På vår skola, ska varje elev i en trygg och trivsam miljö få möjlighet att utvecklas, utmanas och efter egen förmåga nå så höga resultat som möjligt.

Hos oss arbetar vi tillsammans med fullt fokus på lärande för våra 480 elever. Skolan som är en f-6 skola med två till tre paralleller ligger i Ursvik med närhet till naturen. Till hösten utökas skolan och vi blir då cirka 550 elever och 60 personal. Vi står i och med detta inför en spännande utvecklingsfas där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elevers lärande i en trygg lärmiljö.

Om tjänsten

Vi söker en ämneslärare i åk4. Vår årskurs 4 består av tre klasser. Tjänsten är en tidsbegränsad anställning fram till 19/12 om 60%, med chans till förlängning och utökning. Du kommer att ha en viktig roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet kopplat till våra elevers lärande.

Arbetsuppgifter

Som lärare på Ursvikskolan kommer du att undervisa i NO, teknik och studiestöd. Du ingår i ett arbetslag där det kollegiala arbetet värdesätts. Analys av resultat för vidare planering av undervisning och extra anpassningar blir en viktig del av ditt arbete - alltid med eleven i fokus!

Kvalifikationer

Du är färdigutbildad grundskollärare med lärarlegitimation. Gärna med erfarenhet av att arbeta inom skolan.

Personliga egenskaper

Vi ser att du:

• är kommunikativ och modig
• har ett lösningsfokuserat synsätt
• har en god samarbetsförmåga för att kunna skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• har ett stort intresse för att driva klassundervisning
• kan uttrycka dig mycket väl i tal och skrift

Sista dag att ansöka är 2025-11-09. Intervjuer sker löpande. Tillsättning snarast möjligt.

Vi tar inte emot ansökningar via mejl.

Övrig information

En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Sundbybergs kommun (org.nr 212000-0175), http://www.sundbyberg.se/

Arbetsplats
Sundbybergs stad

Kontakt
Rektor
Emelie Groop
emelie.groop@sundbyberg.se

Jobbnummer
9582357

Prenumerera på jobb från Sundbybergs kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sundbybergs kommun: