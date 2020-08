Grundskollärare åk 1-6 Södra Utmarkens skola - Ängelholms kommun, Södra Utmarkens Ro - Grundskolelärarjobb i Ängelholm

Ängelholm är landets första agila kommun!Här tänker vi nytt och vi har därför byggt en unik utvecklings- och serviceorganisation helt fokuserad på medborgarservice och samarbete. Förutom att vi har huvuduppdrag istället för förvaltningar, är det unika med Ängelholms kommun vårt signalsystem och våra agila arenor.Vi jobbar med vardagsinnovationer och får saker att hända. Samarbete är en självklar arbetsform för oss och med vårt agila arbetssätt har vi förutsättningarna och förmågan att anpassa oss i ett samhälle som ständigt förändras. Vi lever vår värdegrund: Öppenhet, Omtanke och Handlingskraft.Ängelholm är dessutom en av Sveriges vackraste platser med kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap och har bästa läget med utomordentliga kommunikationer till resten av Skåne, Sverige och kontinenten.Vill du veta mer om hur det är att jobba hos oss? Läs mer på jobb.engelholm.seSödra Utmarkens skola ligger på Södra Utmarkens område i Ängelholm. Våra inbjudande utemiljöer omgärdas av stora grönområden. Det är gångavstånd till skog och hav, idrottsplats och ishall.Vår skola har verksamhet från förskoleklass till skolår 6 och det går drygt 350 elever hos oss.Södra Utmarkens verksamhetsidé är:Alla har rätt att vistas i ett begripligt och meningsfullt sammanhang där var och en får vara sig själv.Alla har rätt att använda sin fantasi och kreativitet på ett glädjefyllt sätt.Alla har rätt att bidra med sin kompetens så att vi kan lära och lyckas tillsammans.2020-08-25För oss är det viktigt att du arbetar aktivt för att skapa en god lärmiljö som ger eleverna möjlighet att lyckas i sitt fortsatta lärande. Samplanering med din årskurslagskollega, IT-pedagog och speciallärare/specialpedagog är en viktig del i din planering av undervisningen.Du åtar dig att använda alternativa och digitala verktyg i din undervisning. Alla elever har tillgång till varsin chromebook och det är viktigt att du har god datorkunskap och ser datorn som ett viktigt redskap i din undervisning.Har du specialpedagogisk kompetens eller erfarenhet av SvA ser vi det som positivt.Utbildad lärare med behörighet för att undervisa som grundskollärare i åk 1-6.ÖVRIGTFör att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms Kommun, ska du ange detta i din ansökan.Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.Intervjuer och anställning kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Efter överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-14