Grundskollärare åk 1-3
Aros Skolor AB / Grundskollärarjobb / Västerås
2025-08-28
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Visa alla jobb hos Aros Skolor AB i Västerås
Välkommen till Iqraskolan, här har vi en trygg och tillitsfull kultur bland både kollegor och elever. Här skapar vi bra förutsättningar för den pedagogiska utvecklingen. Iqraskolan är en mångkulturell som har cirka 180 elever i förskoleklass till årskurs 6. Eleverna från åk 1 har tillgång till varsin Chromebook samt en fin skolgård, bollplan och fina naturområden runt byggnaderna.
Bli en av oss!
Iqraskolan växer och därför söker vi lärare som har ett stort engagemang för att utveckla en modern verksamhet där vi har fokus på att:
• Öka kvaliteten i undervisningen för att öka elevers lärande.
• Skapa tydligare ansvar, styrning och ledning för att öka elevers kunskapsresultat.
• Öka likvärdighet mellan skolor för att alla elever ska få tillgång till undervisning av hög kvalitet samt kompensera för deras olika förutsättningar.Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
På Iqraskolan arbetar vi tillsammans för att ge alla barn lärorika år i skolan. De kunskaper de får ger dem goda förutsättningar resten av livet.
Vi har stort fokus och lägger mycket tid på språk och läsförståelse eftersom vi vet att det är väldigt viktigt för att kunna utveckla kunskap i alla ämnen. Vi har ett fint skolbibliotek där barnen kan hitta inspiration till läsning. Bokbeståndet utökas hela tiden med böcker både på svenska och andra språk.
Vi söker nu en grundskollärare med höstterminen 2025. Du kommer att ansvara för att planera, utforma och följa upp verksamheten i din klass med utgångspunkt från läroplanens syfte och centrala innehåll och att aktivt planera och arbeta för jämställdhet och jämlikhet i undervisningen.
Hos oss arbetar du som en av två lärare i klassen. Vi har även planeringsmöten bland lärare i arbetslaget där du får möjlighet att utbyta erfarenheter och diskutera aktualiteter. Du arbetar därmed tillsammans med personalen i arbetslaget för att barns inflytande, delaktighet och eget ansvar utvecklas. Vi tror att du är bra på att kommunicera och samarbeta med såväl elever, vårdnadshavare och kollegor. Du gillar att vara med och påverka och ta ansvar för din arbetsplats. Du ser det som självklart att vara lösningsfokuserad och sträva efter att nå högre måluppfyllelse tillsammans med dina kollegor. Du ser att modern teknik är en självklarhet i dagens skola - som ger stora möjligheter till utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarexamen med inriktning mot grundskolans tidigare år och med behörighet att undervisa åk 1-3. Du har gärna tidigare erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare. Du är väl förtrogen i och har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket.
För att lyckas i rollen ser vi att du har förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du uttrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Som person har du förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Genom att vara intresserad och skapa förståelse för andra verkar du för ett respektfullt arbetsklimat. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Vidare för att lyckas i rollen krävs att du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt samt se möjligheter i förändringar.
Stämmer detta in med dig? Välkommen in med din ansökan!
ÖVRIGT
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan!
OBS! Tjänsten gäller från och med november 2025. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
E-post: samer.al-mosawy@iqraskolan.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aros Skolor AB
(org.nr 556930-9825)
Lövhagsgatan 2 (visa karta
)
724 71 VÄSTERÅS Arbetsplats
Iqraskolan Kontakt
Ledning
Samer Al-Mosawy samer.al-mosawy@iqraskolan.se 073-646 95 61 Jobbnummer
9480524