Grovarbetare till byggprojekt

Good Folks Sweden AB / Grovarbetarjobb / Stockholm
2026-01-04


Visa alla grovarbetarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Good Folks Sweden AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Norrtälje eller i hela Sverige

Medarbetare till Byggprojekt
Om jobbet
Good Folks söker nu medarbetare till våra byggprojekt i Stockholms området
Vi ansvarar för material- och återvinningshantering på plats och söker dig som trivs med ett fysiskt arbete i team. Du blir en viktig del i att skapa ordning, säkerhet och bra flöde på byggarbetsplatsen.
Arbetsuppgifter som kan förekomma
Inbärning och hantering av byggmaterial
Transport och sortering av avfall
Rivning och demontering
Etablering och provisoriska uppgifter
Trafikvakt / trafikstyrning
Byggstäd och ordning
Grovarbeten både utomhus och inomhus

Dina egenskaper
Serviceinriktad och hjälpsam
Kan arbeta både i team och självständigt
Tar eget ansvar och initiativ
Trivs med ett fysiskt och varierande arbete

Meriterande
Erfarenhet av bygg, logistik eller liknande arbete
Hjullastare-, truck- eller teleskoplastarkort
Erfarenhet av arbete på byggarbetsplats

Villkor och erbjudande
Deltidsanställning med möjlighet till heltid vid högre behov
Arbetstider mellan 06:30-00:00 (varierande beroende på projekt)
Ett varierande arbete med ödmjuka och kompetenta kollegor
Möjlighet till utveckling genom utbildningar, nya arbetsuppgifter och arbetsledning

För rätt person finns även möjlighet att ta ett större ansvar som teamledare.
Skicka in din ansökan redan idag till jobb@goodfolks.se och bli en del av Good Folks!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: jobb+GROVIS261@goodfolks.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GROVIS261".

Arbetsgivare
Good Folks Sweden AB (org.nr 559102-2198)

Jobbnummer
9668349

Prenumerera på jobb från Good Folks Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Good Folks Sweden AB: