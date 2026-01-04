Grovarbetare till byggprojekt
2026-01-04
Medarbetare till Byggprojekt
Om jobbet
Good Folks söker nu medarbetare till våra byggprojekt i Stockholms området
Vi ansvarar för material- och återvinningshantering på plats och söker dig som trivs med ett fysiskt arbete i team. Du blir en viktig del i att skapa ordning, säkerhet och bra flöde på byggarbetsplatsen.
Arbetsuppgifter som kan förekomma
Inbärning och hantering av byggmaterial
Transport och sortering av avfall
Rivning och demontering
Etablering och provisoriska uppgifter
Trafikvakt / trafikstyrning
Byggstäd och ordning
Grovarbeten både utomhus och inomhus
Dina egenskaper
Serviceinriktad och hjälpsam
Kan arbeta både i team och självständigt
Tar eget ansvar och initiativ
Trivs med ett fysiskt och varierande arbete
Meriterande
Erfarenhet av bygg, logistik eller liknande arbete
Hjullastare-, truck- eller teleskoplastarkort
Erfarenhet av arbete på byggarbetsplats
Villkor och erbjudande
Deltidsanställning med möjlighet till heltid vid högre behov
Arbetstider mellan 06:30-00:00 (varierande beroende på projekt)
Ett varierande arbete med ödmjuka och kompetenta kollegor
Möjlighet till utveckling genom utbildningar, nya arbetsuppgifter och arbetsledning
För rätt person finns även möjlighet att ta ett större ansvar som teamledare.
Skicka in din ansökan redan idag till jobb@goodfolks.se
och bli en del av Good Folks! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03
E-post: jobb+GROVIS261@goodfolks.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "GROVIS261". Arbetsgivare Good Folks Sweden AB
(org.nr 559102-2198) Jobbnummer
9668349