Grovarbetare inom bygg
RTM Service AB / Grovarbetarjobb / Göteborg Visa alla grovarbetarjobb i Göteborg
2026-01-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos RTM Service AB i Göteborg
Som grovarbetare hos oss på RTM Service kommer dina arbetsuppgifter variera och vi söker därför dig som är bred i din kompetens.
Som grovarbetare kommer du att utföra en rad olika uppgifter som är viktiga för att hålla våra byggarbetsplatser effektiva och välorganiserade.
Vidare så är du självgående, har en positiv inställning, och tar ansvar för utfört arbete. Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska eller engelska.
Meriterande men inget krav:
Erfarenhet från byggbranschen
Förmåga att arbeta självständigt och i team
Heta arbeten
Lift kort
Utbildning Säkra lyft
Vi erbjuder:
Varierande arbetsuppgifter
Chans att utveckla din kompetens inom byggbranschen
Kollektivavtal
Mer information kring företaget och tjänsten ges vid en eventuell intervju.
Ansökan sker endast via mail till: jobb@rtmservice.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: jobb@rtmservice.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grovarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RTM Service AB
(org.nr 559265-4569) Jobbnummer
9710546