Group Payment Specialist
Tf Bank AB / Redovisningsekonomjobb / Borås Visa alla redovisningsekonomjobb i Borås
2025-08-07
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tf Bank AB i Borås
, Gotland
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vår vision är att vara en ledande aktör inom transaktionshantering och betalningslösningar på den europeiska marknaden. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra och optimera våra processer för att möta våra kunders behov och förväntningar.
Som en del av vårt team kommer du att spela en nyckelroll i att säkerställa att kunders betalningar, både inkommande och utgående, hanteras korrekt och inom utsatta tidsramar bland annat. Detta omfattar alla våra segment. Du kommer också att ansvara för dagliga utbetalningar till våra handlare.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Dagliga avstämningar av transaktioner och betalningsflöden.
Rapportering av eventuella avvikelser eller problem.
Identifiering och åtgärdande av betalningsrelaterade problem, såsom avvisade transaktioner eller försenade överföringar.
Genom att arbeta nära med andra avdelningar, som IT, Compliance och med våra kollegor runt om i Europa säkerställer vi att våra betalningsprocesser följer alla gällande regelverk och lagar. Vi är ständigt på jakt efter förbättringsmöjligheter för att optimera våra system och processer, och vi värdesätter din expertis och ditt engagemang i att bidra till vår framgång. Publiceringsdatum2025-08-07Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi. Tidigare erfarenhet inom bank och finans är meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Hanterat avstämningar av transaktioner och betalningsflöden tidigare är meriterande.
Vi tar en kreditupplysning och begär utdrag från belastningsregistret för alla som skall anställas.
Vi söker dig som är driven, noggrann, öppen och ansvarstagande. Vi är ett team som tycker om att ha kul samtidigt som vi jobbar. Vi arbetar tillsammans för att nå våra gemensamma mål, och det finns stora möjligheter att växa inom bolaget.
Våra värderingar sammanfattas i vårt STAR-koncept:
Support: För att växa stödjer vi aktivt varandra och utvecklar ett internationellt medvetande.
Transform: För att vara relevanta förändras vi ständigt genom att göra det komplexa enkelt.
Achieve: För att uppnå konkreta resultat agerar vi bestämt och har hands-on strategier i det vi gör.
Reliable: När vi är innovativa behåller vi ändå tillförlitlighet och kvalitet i alla led.
Vill du vara med och skapa förändring och driva innovation? Är du redo att följa med oss på vår resa och forma framtiden? Om du har rätt kompetens och engagemang, ser vi fram emot att träffa dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TF Bank AB
(org.nr 556158-1041), https://group.tfbank.se/en/ Arbetsplats
TF Bank Jobbnummer
9449474