Gröndalsskolan söker tre vik pedagogiska assistenter
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Kalmar Visa alla barnskötarjobb i Kalmar
2025-10-31
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Som pedagogisk assistent på Gröndalsskolan utgör du resurs och följer eleverna under hela skoldagen och fritidstiden. Tillsammans med lärare, fritidspedagoger, förskollärare, övriga pedagogiska assistenter och elevhälsa anpassar du verksamheten utifrån elevernas behov och förutsättningar. Du kommer även ingå i det dagliga arbetet med tydliggörande pedagogik, arbetsscheman, lågaffektivt bemötande och olika kommunikationsmetoder som t ex tecken som stöd och bildstöd. Som pedagogisk assistent ingår du både i ett klassarbetslag och fritidshemmets arbetslag. I uppdraget ingår ibland ledsagning i skolskjuts.Kvalifikationer
För tjänsten krävs gymnasieutbildning som t ex Barn-och fritidsprogrammet eller examen som undersköterska eller annan utbildning som bedöms som likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet från verksamheter för barn, ungdomar eller vuxna med intellektuell funktionsnedsättning och NP-diagnoser. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286904". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
(org.nr 212000-0746) Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Susanne Lind susanne.lind@kalmar.se 0103525751 Jobbnummer
9582569