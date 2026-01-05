Grillkock- Nyöppning
Allgotts Gatukök Sverige AB / Kockjobb / Värmdö Visa alla kockjobb i Värmdö
2026-01-05
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Allgotts Gatukök Sverige AB i Värmdö
, Haninge
eller i hela Sverige
rbetsgivare: Allgotts Gatukök
Placeringsort: Gustavsberg
Yrkeskod (SSYK): 5120 - Kockar och kallskänkor
Anställningsform: Heltid / Deltid
Tillträde: Januari 2026Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Inför nyöppningen av Allgotts Gatukök i Gustavsberg söker vi erfarna grillkockar som vill vara med från start. Konceptet bygger på smashed burgers och tunnbrödsrullar i fokus, tillsammans med klassisk husmanskost.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
* Tillagning av smashed burgers och tunnbrödsrullar
* Grill- och stekbordsarbete i högt tempo
* Förberedelser, råvaruhantering och hygien
* Medverka till struktur, kvalitet och god arbetsmiljöKvalifikationer
* Minst 2 års erfarenhet som grillkock
* Trygg i arbete vid grill och stekbord
* God känsla för tempo, kvalitet och smaker
* Flexibel, pålitlig och ansvarstagande
* Kunskaper i svenska eller engelska
Anställningsvillkor
* Lön och villkor enligt kollektivavtal
* Arbetsgivaren är ansluten till ForaSå ansöker du
Ansök i god tid inför öppning. Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: brane@allgotts.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gustavsberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Allgotts Gatukök Sverige AB
(org.nr 559426-5281)
Gustavsbergsalle 26 2 (visa karta
)
134 51 GUSTAVSBERG Arbetsplats
Allgotts Gustavsberg AB Jobbnummer
9669277