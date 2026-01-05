Grillkock- Nyöppning

Allgotts Gatukök Sverige AB / Kockjobb / Värmdö
2026-01-05


rbetsgivare: Allgotts Gatukök
Placeringsort: Gustavsberg
Anställningsform: Heltid / Deltid
Tillträde: Januari 2026

Publiceringsdatum
2026-01-05

Dina arbetsuppgifter
Inför nyöppningen av Allgotts Gatukök i Gustavsberg söker vi erfarna grillkockar som vill vara med från start. Konceptet bygger på smashed burgers och tunnbrödsrullar i fokus, tillsammans med klassisk husmanskost.

Arbetsuppgifterna inkluderar:
* Tillagning av smashed burgers och tunnbrödsrullar
* Grill- och stekbordsarbete i högt tempo
* Förberedelser, råvaruhantering och hygien
* Medverka till struktur, kvalitet och god arbetsmiljö

Kvalifikationer
* Minst 2 års erfarenhet som grillkock
* Trygg i arbete vid grill och stekbord
* God känsla för tempo, kvalitet och smaker
* Flexibel, pålitlig och ansvarstagande
* Kunskaper i svenska eller engelska

Anställningsvillkor
* Lön och villkor enligt kollektivavtal
* Arbetsgivaren är ansluten till Fora

Så ansöker du
Ansök i god tid inför öppning. Rekrytering sker löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: brane@allgotts.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gustavsberg".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Allgotts Gatukök Sverige AB (org.nr 559426-5281)
Gustavsbergsalle 26 2 (visa karta)
134 51  GUSTAVSBERG

Arbetsplats
Allgotts Gustavsberg AB

Jobbnummer
9669277

