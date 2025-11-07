Grenland Rail- Lokförarchef
Lokförarchef till Grenland Rail i Göteborg
Grenland Rail är ett järnvägsföretag med egna lok, vagnar och personal. Vi transporterar gods för näringsliv och industri samt utrustning och maskiner för byggande och underhåll av infrastruktur i både Norge och Sverige.
Bolaget har sitt svenska verksamhetskontor i Göteborg, där denna tjänst är placerad, samt huvudkontor i Skien och Asker och verkstad i Kongsberg. I dag består verksamheten av cirka 100 medarbetare.
Om rollen
Som Lokförarchef kommer du att ha en central roll i vår organisation, där du ansvarar för att leda och stödja våra lokförare. Du kommer att fungera som en länk mellan ledningen och personalen, vilket innebär att du har ansvar för kommunikation, arbetsmiljö och utveckling av medarbetarna. Tjänsten erbjuder möjlighet till hybridarbete, vilket innebär att du kan arbeta från olika platser, inklusive hemifrån eller från ett kontorshotell. Resor för att träffa medarbetare och besöka arbetsplatser i hela landet ingår i tjänsten, vilket gör att du får en varierad och dynamisk arbetsdag.
För att lyckas i rollen som Lokförarchef söker vi en person med följande kvalifikationer:
• Bakgrund som lokförare med erfarenhet inom branschen.
• Tidigare erfarenhet av ledande befattning, gärna med ansvar för personal och arbetsledning.
• Förmåga att kommunicera tydligt och effektivt både skriftligt och muntligt.
• Stark beslutsamhet och initiativförmåga för att driva förändringar och förbättringar.
• Organisatorisk förmåga för att planera och strukturera arbetet på ett effektivt sätt.
Ansvarsområden
I rollen som Lokförarchef har du en mängd viktiga ansvarsområden, inklusive:
• Fungera som närmaste chef till lokförarna och säkerställa en god arbetsmiljö.
• Ansvara för arbetsmiljöfrågor och leda arbetsplatsträffar.
• Planera och genomföra medarbetarsamtal för att stödja personalens utveckling.
• Schemalägga arbetet för kommande månader och framåt.
• Identifiera utbildningsbehov och planera för kompetensutveckling.
• Rekrytera nya lokförare och säkerställa en effektiv introduktion.
• Attestera och följa upp lönekostnader och resor.
• Ingå i ledningen för Grenland Rail AB och bidra till strategiska beslut.
Arbetsmiljö
Vi värdesätter en trygg och positiv arbetsmiljö där våra medarbetare känner sig respekterade och motiverade. Som Lokförarchef kommer du att ha ett särskilt ansvar för att skapa en sådan miljö, där öppen kommunikation och samarbete uppmuntras. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor och strävar efter att erbjuda en arbetsplats där alla kan trivas och prestera sitt bästa. Genom att leda med exempel och vara lyhörd för medarbetarnas behov, kommer du att spela en avgörande roll i att bygga en stark teamkänsla bland våra lokförare.
Förmåner
Vi erbjuder en konkurrenskraftig lön vilket kan justeras baserat på din kompetens och erfarenhet. Utöver detta erbjuder vi även:
• Flexibilitet i arbetet genom hybridtjänstgöring.
• Utvecklingsmöjligheter och utbildningar för att stödja din karriär.
• En inkluderande och stödjande arbetsmiljö.
Förmåner kopplade till hälsa och välbefinnande.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som Lokförarchef hos Grenland Rail? Vi ser fram emot din ansökan! Skicka ditt CV och ett personligt brev där du beskriver dina erfarenheter och varför du är rätt person för rollen. Ansökningar behandlas löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen att bli en del av vårt dynamiska team och bidra till vår fortsatta framgång! Ersättning

Enligt överenskommelse Så ansöker du

Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
